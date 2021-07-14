Мурашко рассказал, как действовать при плохом самочувствии после вакцинации

Если после прививки от коронавируса ваше самочувствие ухудшилось, стоит вызвать врача. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как отметил глава Минздрава, после вакцинации необходимо находиться у кабинета врача в течение получаса. В случае негативной реакции на препарат решение по дальнейшим действиям должен принять специалист — заменить вакцину или оформить медотвод.

"В течение получаса после вакцинации рекомендуется оставаться рядом с кабинетом врача. Это оправданно: необходимо убедиться, что всё прошло нормально. Если у человека при вакцинации возникли серьёзные реакции, решение по дальнейшим действиям должен принимать врач. Это может быть как замена вакцины, так и медицинский отвод в случае, например, тяжёлой аллергической реакции", — указал Мурашко.