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Мурашко рассказал, как действовать при плохом самочувствии после вакцинации

По словам министра, после прививки пациенту необходимо оставаться у кабинета врача в течение получаса.

14 июля, 18:15
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Если после прививки от коронавируса ваше самочувствие ухудшилось, стоит вызвать врача. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как отметил глава Минздрава, после вакцинации необходимо находиться у кабинета врача в течение получаса. В случае негативной реакции на препарат решение по дальнейшим действиям должен принять специалист — заменить вакцину или оформить медотвод.

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"В течение получаса после вакцинации рекомендуется оставаться рядом с кабинетом врача. Это оправданно: необходимо убедиться, что всё прошло нормально. Если у человека при вакцинации возникли серьёзные реакции, решение по дальнейшим действиям должен принимать врач. Это может быть как замена вакцины, так и медицинский отвод в случае, например, тяжёлой аллергической реакции", — указал Мурашко.

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Ранее инфекционист заявил, что в России ближе к октябрю может наблюдаться новый пик заболеваемости коронавирусом.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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