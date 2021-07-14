Отели на Кубани не будут выселять туристов, не привившихся от ковида за три дня
В то же время постояльцы гостиниц, не прошедшие вакцинацию своевременно, могут попасть на штраф в размере до 30 тысяч рублей.
Фото © Pixabay
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что гостиницы и отели не имеют полномочий выселять туристов, которые не вакцинировались от коронавируса в трёхдневный срок после приезда в регион. Речь идёт о путешественниках, подписавших добровольное согласие на прививку, пишет ТАСС.
"Отель не уполномочен предпринимать такие действия. Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе, нарушение добровольного согласия также подпадает под статью 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения"). И может грозить туристу штрафом в размере до 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении оперштаба.
Как отмечается, гостиницы и иные средства размещения обязаны отказать туристу в заселении в том случае, если он приехал в регион и не имеет при себе документов, оговорённых в постановлении о продлении режима повышенной готовности.
Такие же ограничения при заселении в отелях и гостиницах распространяются и на территорию Сириуса. ПЦР-тесты можно сдать в любой лаборатории в регионе. Анализы готовятся от шести часов, но размещение разрешено только после того, как турист получит отрицательные результаты.
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что с 1 августа курортам разрешат принимать не привитых от ковида туристов, которые готовы поставить вакцину в течение трёх дней по прибытии на отдых. Сейчас гостей в отели края заселяют только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.
Комментариев: 0