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Суд арестовал 42 фигурантов дела о массовой драке на юго-востоке Москвы

Они участвовали в несанкционированном собрании, что повлекло создание помех движению пешеходов и транспортных средств.

14 июля, 17:31

Фото © Pixabay

Суд заключил под стражу 42 участников массовой драки между мигрантами на юго-востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузьминского районного суда Москвы.

"В суд поступили 42 протокола в отношении задержанных, составленные по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированном собрании, повлёкшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры"), им назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток", — указали в суде.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что столичные правоохранительные органы расследуют инцидент с массовой дракой иностранных граждан в районе Кузьминки. По его словам, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере.

Напомним, в ночь на 13 июля на юго-востоке Москвы в Кузьминках произошла массовая драка. Участники конфликта выбегали на дорогу, мешали машинам и пешеходам. В результате побоища несколько человек получили ранения, в том числе ножевые, некоторые были госпитализированы.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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