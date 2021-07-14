Суд арестовал 42 фигурантов дела о массовой драке на юго-востоке Москвы

Суд заключил под стражу 42 участников массовой драки между мигрантами на юго-востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузьминского районного суда Москвы.

"В суд поступили 42 протокола в отношении задержанных, составленные по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированном собрании, повлёкшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры"), им назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток", — указали в суде.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что столичные правоохранительные органы расследуют инцидент с массовой дракой иностранных граждан в районе Кузьминки. По его словам, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере.