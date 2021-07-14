"Сочи" выиграл у "Химки" на Кубке Париматч Премьер, устроив голевую перестрелку

Футбольный клуб "Сочи" одержал первую победу в рамках Кубка Париматч Премьер. В матче второго тура южане обыграли "Химки" со счётом 3:2.

Красно-чёрные дважды отыгрывались по ходу матча: на голы Родриго и Заики "Химки" ответили мячами Себальоса и Алиева. Решающий выстрел оказался на счету Артура Юсупова.