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"Сочи" выиграл у "Химки" на Кубке Париматч Премьер, устроив голевую перестрелку

Подмосковная команда потерпела два поражения на старте турнира и выбывает из него.

14 июля, 17:10
<p>Фото © ФК "Химки"</p>

Фото © ФК "Химки"

Футбольный клуб "Сочи" одержал первую победу в рамках Кубка Париматч Премьер. В матче второго тура южане обыграли "Химки" со счётом 3:2.

Красно-чёрные дважды отыгрывались по ходу матча: на голы Родриго и Заики "Химки" ответили мячами Себальоса и Алиева. Решающий выстрел оказался на счету Артура Юсупова.

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Таким образом, "Химки" лишились шанса на продолжение турнира, решающий матч со "Спартаком" не будет иметь серьёзного значения. "Сочи" в последнем туре встретится с "Рубином".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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