"Сочи" выиграл у "Химки" на Кубке Париматч Премьер, устроив голевую перестрелку
Подмосковная команда потерпела два поражения на старте турнира и выбывает из него.
Фото © ФК "Химки"
Футбольный клуб "Сочи" одержал первую победу в рамках Кубка Париматч Премьер. В матче второго тура южане обыграли "Химки" со счётом 3:2.
Красно-чёрные дважды отыгрывались по ходу матча: на голы Родриго и Заики "Химки" ответили мячами Себальоса и Алиева. Решающий выстрел оказался на счету Артура Юсупова.
Таким образом, "Химки" лишились шанса на продолжение турнира, решающий матч со "Спартаком" не будет иметь серьёзного значения. "Сочи" в последнем туре встретится с "Рубином".
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