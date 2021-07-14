Гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика в матче против Шотландии назван самым красивым на завершившемся Евро-2020.

Напомним, что Шику удалось поразить ворота шотландцев великолепным ударом с центра поля. В итоге чехи в том матче одержали победу со счётом 2:0.