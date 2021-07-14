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Шедевр с центра поля: Назван самый красивый гол Евро-2020

Ранее была представлена десятка выдающихся мячей турнира, куда не смог попасть наш футболист Алексей Миранчук.

14 июля, 16:31

Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Vojinovic

Гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика в матче против Шотландии назван самым красивым на завершившемся Евро-2020.

Напомним, что Шику удалось поразить ворота шотландцев великолепным ударом с центра поля. В итоге чехи в том матче одержали победу со счётом 2:0.

Без Миранчука: УЕФА представил топ самых красивых голов Евро-2020

Без Миранчука: УЕФА представил топ самых красивых голов Евро-2020

Ранее Лайф сообщал, что УЕФА представил десятку самых красивых голов Евро-2020. К сожалению, в заветный список не попал мяч Алексея Миранчука в ворота Финляндии во втором туре.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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