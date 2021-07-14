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Регион
Опубликовано 14 июля 2021, 20:19

Толстой объяснил, почему в России "нет никаких шансов" для регистрации однополых браков

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что РФ не обязана выполнять политизированные решения международных организаций, в частности ЕСПЧ.

В России нет и не будет никаких шансов для регистрации однополых браков. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

"Единственный шанс, чтобы так изменилось наше законодательство, — сторонники однополых браков или люди, живущие в однополых браках, должны получить большинство в парламенте. Пока этого не произошло, и, надеюсь, не произойдёт в сентябре", — отметил парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда".

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Согласно принятым поправкам к конституции, России не нужно выполнять "политизированные трактовки" международных организаций, включая ЕСПЧ, подчеркнул Толстой. По его словам, подобными инициативами Запад лишний раз ищет повод, чтобы ткнуть наше государство за якобы недемократичное отношение к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака. Организация призвала ввести в России юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения. ЕСПЧ уже рассмотрел жалобу трёх таких пар, которым отказали в регистрации брака на территории нашей страны.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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