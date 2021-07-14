Адвоката Маршани отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

В Москве отправили под домашний арест адвоката Тимура Маршани по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Кунцевского суда столицы.

Маршани будет находиться под домашним арестом до 31 августа. От самого юриста пока нет комментариев по делу.

"Постановлением Кунцевского районного суда города Москвы от 14.07.2021 г. в отношении Маршани Тимура Захаровича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 17 дней, то есть до 31 августа 2021 года", — сообщили в суде.