Типография отказалась печатать фото группы BTS, решив, что это геи

Типография в Екатеринбурге отказалась печатать клиенту фотографии, решив, что на них изображены геи. Видео © LIFE

В Екатеринбурге владелец типографии отказал клиенту в печати плакатов с участниками южнокорейских бойз-бендов BTS и Stray Kids, потому что решил, что на них изображены люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом Лайфу рассказал кинутый клиент компании Павел, который работает в K-pop-кофейне.

"Мы созвонились с директором типографии Константином, обо всём договорились. После чего мне сказали скидывать материалы, пустим всё в печать. Материалы мы скинули, потом я день звонил, второй день звонил, потом начал писать в WhatsApp Константину", — рассказал собеседник.

Так выглядят публикации в аккаунте клиентов типографии. Фото © Instagram / pinkypop.cafe

По словам Павла, директор типографии спустя какое-то время ответил ему категорическим отказом. При этом Константин обвинил клиента в том, что он "извращает детей" через изображения с участниками корейских K-pop-групп, которые якобы целуются на сцене. Кроме того, в типографии заявили, что "ненормальных клиентов" обслуживать никто не собирается. После конфликта сторонник традиционных ценностей внёс телефон Павла в чёрный список.

Собирается ли Павел теперь как-то наказать типографию, он не уточнил.