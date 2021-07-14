Типография отказалась печатать фото группы BTS, решив, что это геи
Директор уральской фирмы обвинил клиента в "извращении детей" и заявил, что с "ненормальными" заказчиками работать не собирается.
Фото © Instagram / bts.bighitofficial
Типография в Екатеринбурге отказалась печатать клиенту фотографии, решив, что на них изображены геи. Видео © LIFE
В Екатеринбурге владелец типографии отказал клиенту в печати плакатов с участниками южнокорейских бойз-бендов BTS и Stray Kids, потому что решил, что на них изображены люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом Лайфу рассказал кинутый клиент компании Павел, который работает в K-pop-кофейне.
"Мы созвонились с директором типографии Константином, обо всём договорились. После чего мне сказали скидывать материалы, пустим всё в печать. Материалы мы скинули, потом я день звонил, второй день звонил, потом начал писать в WhatsApp Константину", — рассказал собеседник.
Так выглядят публикации в аккаунте клиентов типографии. Фото © Instagram / pinkypop.cafe
По словам Павла, директор типографии спустя какое-то время ответил ему категорическим отказом. При этом Константин обвинил клиента в том, что он "извращает детей" через изображения с участниками корейских K-pop-групп, которые якобы целуются на сцене. Кроме того, в типографии заявили, что "ненормальных клиентов" обслуживать никто не собирается. После конфликта сторонник традиционных ценностей внёс телефон Павла в чёрный список.
Собирается ли Павел теперь как-то наказать типографию, он не уточнил.
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