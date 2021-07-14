Захарова заявила, что попытки ФРГ оправдать доклад ОЗХО по Навальному "шиты белыми нитками"
Дипломат отметила, что организация рисует всё "на коленке и подбрасывает фейки". Именно поэтому, по её словам, никто не отвечает на запросы Генпрокуратуры РФ.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Германии по поводу несостыковок в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с "отравлением" российского блогера Алексея Навального.
"Вот так всё и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России — потому что всё шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Ранее в МИД Германии заявили, что несостыковки в проекте доклада связаны с ошибкой в дате. Как пояснил представитель ведомства Райнер Бройль, во второй редакции документа она была исправлена.
Напомним, Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. А 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января. Сейчас блогер находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда он проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".
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