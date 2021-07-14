Захарова заявила, что попытки ФРГ оправдать доклад ОЗХО по Навальному "шиты белыми нитками"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Германии по поводу несостыковок в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с "отравлением" российского блогера Алексея Навального.

"Вот так всё и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России — потому что всё шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия", — написала дипломат в своём телеграм-канале.