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В Нижегородской области школьники жестоко избили подростка

Крича матом, несовершеннолетние зверски колотили по оппоненту ногами, в результате, по некоторым данным, сломали челюсть. Причина нападения пока ещё остаётся неизвестной.

14 июля, 17:13

В Нижегородской области толпа школьников жестоко избила подростка, сломав ему челюсть. Видео © Соцсети

В посёлке Сатис Нижегородской области толпа подростков сильно избила сверстника. Видео с жестоким избиением школьника появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как толпа разъярённых парней бьёт жертву руками и ногами. Причём отморозки нападают на парня сразу втроём, а затем и впятером. Из-за многочисленных ударов школьник падает на землю. Однако это ничуть не смущает компанию. Так по очереди они продолжали избивать мальчика, пока их не остановили приятели. В итоге, по некоторым данным, парню сломали челюсть.

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В региональном Следкоме уже заинтересовались данной видеозаписью. Сообщается, что по факту инцидента организована доследственная проверка. Причина нападения пока ещё остаётся неизвестной.

"В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — уточнили в СУ СК по Нижегородской области.

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Ранее Лайф рассказывал, что под Калининградом сын депутата жестоко избил лежащего без сознания подростка. При этом присутствовавшие школьники пытались остановить разъярённого парня, но их усилия были тщетны — молодой человек продолжал наносить удары кулаком и пинать ногами своего оппонента.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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