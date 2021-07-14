В Нижегородской области школьники жестоко избили подростка

В Нижегородской области толпа школьников жестоко избила подростка, сломав ему челюсть. Видео © Соцсети

В посёлке Сатис Нижегородской области толпа подростков сильно избила сверстника. Видео с жестоким избиением школьника появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как толпа разъярённых парней бьёт жертву руками и ногами. Причём отморозки нападают на парня сразу втроём, а затем и впятером. Из-за многочисленных ударов школьник падает на землю. Однако это ничуть не смущает компанию. Так по очереди они продолжали избивать мальчика, пока их не остановили приятели. В итоге, по некоторым данным, парню сломали челюсть.

В региональном Следкоме уже заинтересовались данной видеозаписью. Сообщается, что по факту инцидента организована доследственная проверка. Причина нападения пока ещё остаётся неизвестной.

"В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — уточнили в СУ СК по Нижегородской области.