В России подорожали подсолнечное масло, сахар и куриное мясо

Куриные яйца на российских прилавках в период с 6 по 12 июля продолжили снижаться в цене. По сравнению с предыдущей неделей темп прироста цен на гречку и сахар чуть замедлился, но при этом на подсолнечное масло и мясо курицы — ускорился. Об этом сообщает Росстат.

В среднем по стране яйца курицы за отчётный период подешевели на 0,6%. При этом с 29 июня по 5 июля — на 1,11%, с начала года яйца уменьшились в цене на 7,5%. В 25 субъектах РФ цены снизились на 0,1–1,5%, в 19 — на 1,6–3%, в 7 — на 3,1–7%, в 6 регионах цены не изменились.

"В 16 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1–0,9%, в 12 субъектах — на 1–3,2%", — указывает Росстат.

Подсолнечное масло за отчётный период подорожало на 0,31% против 0,09% за предыдущий период, а с начала года — на 5,34%.

"В 32 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1–0,7%, в 10 субъектах — на 0,8–3,6%. В 31 субъекте цены не изменились. В 12 субъектах цены снизились на 0,1–1,2%", — отмечает статистическое ведомство.

Куриное мясо поднялось в стоимости на 0,19%. В 30 регионах цены выросли на 0,1–0,7%, в 11 — на 0,8–1,6%. В 14 субъектах местные жители покупают мясо курицы по прежним ценам, а в 30 регионах даже дешевле на 0,1–2,2%. При этом с 29 июня по 5 июля цены на курятину выросли на 0,02%, с начала года они повысились на 15,19%.

Цены на сахар поднялись на 0,12%. В 21 регионе ценовые позиции увеличились на 0,1–0,7%, в 9 — на 0,8–1,5%. В 40 субъектах цены остались прежними, а в 15 регионах они даже снизились на 0,1–0,9%. По итогам периода с 29 июня по 5 июля рост цен на сахар составил 0,14%, с начала года — на 2,93%.

Гречневая крупа с 6 по 12 июля выросла в цене на 0,17%, а с начала года цены поднялись на 9,51%. Пшеничная мука на минувшей неделе упала в цене на 0,05% при росте с начала года на 3,4%, а макаронные изделия стали дешевле на 0,02%, при этом с начала года цены выросли на 4,25%.

Вермишель снизилась в цене на 0,06% при росте с начала года на 4,07%. Цены на белый хлеб повысились на 0,19%, рост с начала года составляет 2,99%. Рис не изменился в цене, но подрос с начала года на 1,72%. Стоимость пшена увеличилась на 0,08%, а с начала года уменьшились на 2,45%.

"Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,3%, в том числе на картофель — на 5,4%, помидоры — на 4,8%, огурцы — на 4,5%, лук репчатый — на 2,4%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 4,2%, морковь — на 1,9%, яблоки — на 0,2%", — сообщает статистическое ведомство.

С начала года к 12 июля картофель в России подорожал на 80,42%, капуста — на 88,69%, лук — на 35,01%. Морковь с начала года выросла в цене в 2,5 раза (на 151,89%), яблоки — на 8,13%, огурцы подешевели на 39,57%, помидоры — на 24,67%.

С 6 по 12 июля в России на 0,7% выросли цены на мясные консервы для детского питания, подорожали на 0,5% жирный творог и печенье, цены на сметану и овощные консервы для детского питания поднялись на 0,3%, на полукопчёную и варено-копчёную колбасу, сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, шоколадные конфеты — на 0,2%.

Стоимость свинины, маргарина, водки, обедов в столовой, кафе, закусочных, исключая столовые в организациях, увеличилась на 0,1%. А баранина подешевела на 0,2%, сычужные сыры и чёрный чай — на 0,1%.