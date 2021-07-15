Вирусолог объяснил, заразен ли человек после прививки от коронавируса

Появление симптомов, похожих на грипп, после вакцинации от коронавируса не является признаком заразности человека. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев. Он подчеркнул, что ни в одной вакцине нет живого CoViD-19: он либо инактивирован, либо в препарате содержится его ослабленный фрагмент, вставленный в аденовирус.

"Живого коронавируса там нет и близко. Что касается симптомов гриппа, которые могут проявиться, то не стоит путать их с реальным заражением. И температура, и другие яркие симптомы являются всего лишь нормальной внутренней реакцией организма на фрагменты микроорганизма и свидетельствуют о том, что иммунная система правильно воспринимает введённую прививку", — объяснил Лукашев в беседе с ТАСС.

Заразным же после прививки, по словам вирусолога, может быть человек, который пришёл на вакцинацию уже заболевшим, и это не было установлено. А опасения россиян, считает Лукашев, связаны с тем, что в ранее разработанных вакцинах использовался живой вирус. Например, после вакцинации от краснухи может быть заражение, поэтому её даже не ставят беременным. Но в случае с антиковидными препаратами такого быть не может. Например, в "Спутнике V" содержится фрагмент вируса, но он не может размножаться.