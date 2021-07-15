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Вирусолог объяснил, заразен ли человек после прививки от коронавируса

Эксперт отметил, что понимает, откуда взялось такое мнение. По его словам, в прежних вакцинах использовался живой вирус, однако в данном случае всё иначе.

15 июля, 01:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Появление симптомов, похожих на грипп, после вакцинации от коронавируса не является признаком заразности человека. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев. Он подчеркнул, что ни в одной вакцине нет живого CoViD-19: он либо инактивирован, либо в препарате содержится его ослабленный фрагмент, вставленный в аденовирус.

"Живого коронавируса там нет и близко. Что касается симптомов гриппа, которые могут проявиться, то не стоит путать их с реальным заражением. И температура, и другие яркие симптомы являются всего лишь нормальной внутренней реакцией организма на фрагменты микроорганизма и свидетельствуют о том, что иммунная система правильно воспринимает введённую прививку", — объяснил Лукашев в беседе с ТАСС.

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Заразным же после прививки, по словам вирусолога, может быть человек, который пришёл на вакцинацию уже заболевшим, и это не было установлено. А опасения россиян, считает Лукашев, связаны с тем, что в ранее разработанных вакцинах использовался живой вирус. Например, после вакцинации от краснухи может быть заражение, поэтому её даже не ставят беременным. Но в случае с антиковидными препаратами такого быть не может. Например, в "Спутнике V" содержится фрагмент вируса, но он не может размножаться.

Ранее Лайф писал, что в Минздраве заявили, что "Спутник V" не вредит при беременности. Прививаться рекомендуют женщинам, находящимся в положении, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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