В США объяснили призывы начать бомбардировку Кубы

Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес не призывал власти США к нанесению ударов по Кубе, а лишь рассматривал этот сценарий гипотетически, в качестве примера. Об этом он заявил лично в интервью MSNBC.

"Разные администрации рассматривали различные варианты в разных театрах [военных действий] по всему миру. Один из них, который я привёл в качестве примера, — авиаудары в Косово при администрации Клинтона", — сказал Суарес.

Он подчеркнул, что США не могут относиться равнодушно к тому, что происходит буквально в 150 километрах от американской границы. Именно по этой причине люди в Майами выступают с митингами, призывая американские власти применить силу на Кубе.

"Я не пропагандирую конкретную стратегию, я не военный эксперт, не член армии, у меня нет данных или способности понять, которые есть у военных. Наши военные будут принимать эти решения. Я уверен, публично или нет, но такие дискуссии происходят", — отметил мэр Майами.