В США объяснили призывы начать бомбардировку Кубы
Мэр Майами отметил, что страна не может относиться равнодушно к тому, что происходит буквально в 150 километрах от её границы.
Фото © Twitter / Yunior García Aguilera
Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес не призывал власти США к нанесению ударов по Кубе, а лишь рассматривал этот сценарий гипотетически, в качестве примера. Об этом он заявил лично в интервью MSNBC.
"Разные администрации рассматривали различные варианты в разных театрах [военных действий] по всему миру. Один из них, который я привёл в качестве примера, — авиаудары в Косово при администрации Клинтона", — сказал Суарес.
Он подчеркнул, что США не могут относиться равнодушно к тому, что происходит буквально в 150 километрах от американской границы. Именно по этой причине люди в Майами выступают с митингами, призывая американские власти применить силу на Кубе.
"Я не пропагандирую конкретную стратегию, я не военный эксперт, не член армии, у меня нет данных или способности понять, которые есть у военных. Наши военные будут принимать эти решения. Я уверен, публично или нет, но такие дискуссии происходят", — отметил мэр Майами.
Напомним, в воскресенье на Кубе вспыхнули первые за много лет акции протеста. Демонстранты вышли на улицы восьми городов, в том числе столицы Гаваны. Они потребовали свободных выборов и решения социальных проблем. В связи с этим президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям против действующих властей. По словам политика, сегодня "гуманитарной интервенции" требуют те, которые всегда поддерживали блокаду и служили наёмниками империи янки".
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