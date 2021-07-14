В США призвали начать бомбить Кубу

США следует нанести удар по Кубе с целью свержения правительства страны. Такое мнение высказал мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес.

"Нужно обсудить и рассмотреть это как потенциальный вариант в дополнение ко множеству других опций", — поделился своим мнением Суарес в эфире Fox News, добавив, что Вашингтон должен изучить этот способ давления на Гавану.

Позже, как пишет газета Miami Herald, он отметил, что ожидал звонка от президента США, чтобы обсудить с ним возможность военного вхождения на Кубу. Однако телефонного разговора так и не произошло.

Ранее Куба обвинила США в организации протестов в стране. В республике заявили, что якобы в беспорядках участвовали те, кто постоянно встречается и всячески контактирует с американскими дипломатами.