В США призвали начать бомбить Кубу
Отмечается, что таким образом Вашингтон может повлиять на власти республики.
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США следует нанести удар по Кубе с целью свержения правительства страны. Такое мнение высказал мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес.
"Нужно обсудить и рассмотреть это как потенциальный вариант в дополнение ко множеству других опций", — поделился своим мнением Суарес в эфире Fox News, добавив, что Вашингтон должен изучить этот способ давления на Гавану.
Позже, как пишет газета Miami Herald, он отметил, что ожидал звонка от президента США, чтобы обсудить с ним возможность военного вхождения на Кубу. Однако телефонного разговора так и не произошло.
Ранее Куба обвинила США в организации протестов в стране. В республике заявили, что якобы в беспорядках участвовали те, кто постоянно встречается и всячески контактирует с американскими дипломатами.
Напомним, в воскресенье на Кубе вспыхнули первые за много лет акции протеста. Демонстранты вышли на улицы восьми городов, в том числе столицы Гаваны. Они потребовали свободных выборов и решения социальных проблем. В связи с этим президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям против действующих властей. По словам политика, сегодня "гуманитарной интервенции" требуют те, кто всегда поддерживал блокаду и служил наёмниками империи янки".
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