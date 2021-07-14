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Двух российских пловцов отстранили от соревнований за 9 дней до Олимпиады

При этом оба отобрались на Игры. Федерация плавания намерена бороться за права спортсменов.

14 июля, 19:27

Фото © Instagram / alexkudashev

Российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева отстранили от соревнований на основании данных, которые предоставили в WADA. Об этом говорится на сайте Международной федерации плавания (FINA).

При этом президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что организация будет бороться за права отстранённых спортсменов.

"Мы получили соответствующую информацию от FINA, мы будем бороться за права наших спортсменов, чтобы они смогли выступить на Олимпиаде", — заявил Сальников РИА "Новости".

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Добавим, что Андрусенко и Кудашев отобрались на Олимпиаду в Токио и должны были принять участие в Играх.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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