Организаторам выступления Меладзе в Киеве пришлось оправдываться перед украинцами

Основатель украинского фестиваля Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко заявил, что народный артист России Валерий Меладзе не нарушал законов Незалежной, а позиция организаторов мероприятия чётко проукраинская. Об этом он рассказал в программе "Питаннячка Києва".

"Меладзе не нарушил ни единого закона Украины, ничего не говорил, в Крым не ездил. Вы посмотрите на лайн-ап! Там очень много украинских артистов. Столько украинских артистов ни на одном украинском фестивале не выступает", — объяснил основатель Atlas Weekend.

По словам Сидоренко, на фестиваль бесплатно пускают некоторые группы населения, в частности детей, пенсионеров и других льготников. И, несмотря на приглашение российских артистов, у организаторов "чёткая проукраинская позиция".