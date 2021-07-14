Организаторам выступления Меладзе в Киеве пришлось оправдываться перед украинцами
Основатель фестиваля Atlas Weekend назвал беспочвенными претензии общественников, подчеркнув, что певец "не нарушил ни единого закона" Незалежной.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Основатель украинского фестиваля Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко заявил, что народный артист России Валерий Меладзе не нарушал законов Незалежной, а позиция организаторов мероприятия чётко проукраинская. Об этом он рассказал в программе "Питаннячка Києва".
"Меладзе не нарушил ни единого закона Украины, ничего не говорил, в Крым не ездил. Вы посмотрите на лайн-ап! Там очень много украинских артистов. Столько украинских артистов ни на одном украинском фестивале не выступает", — объяснил основатель Atlas Weekend.
По словам Сидоренко, на фестиваль бесплатно пускают некоторые группы населения, в частности детей, пенсионеров и других льготников. И, несмотря на приглашение российских артистов, у организаторов "чёткая проукраинская позиция".
Ранее украинские общественники потребовали отстранить от участия в Atlas Weekend российского певца Валерия Меладзе, а вместе с ним — и ряд других артистов из РФ. Поводом они назвали участие звёзд в концертах в Белоруссии.
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