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Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков

Инженеру было 62 года. Причину его смерти в самолётостроительной корпорации не сообщили.

14 июля, 19:26
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<p>Фото © ТАСС / Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Умер главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую самолётостроительную корпорацию (РСК) "МиГ" (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех").

"К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушёл из жизни", — сообщил собеседник агентства.

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Причины смерти инженера не сообщаются. Отмечается, что ему было 62 года.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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