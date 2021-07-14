Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков

Умер главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую самолётостроительную корпорацию (РСК) "МиГ" (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех").

"К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушёл из жизни", — сообщил собеседник агентства.

Причины смерти инженера не сообщаются. Отмечается, что ему было 62 года.