Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков
Инженеру было 62 года. Причину его смерти в самолётостроительной корпорации не сообщили.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Умер главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую самолётостроительную корпорацию (РСК) "МиГ" (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех").
"К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушёл из жизни", — сообщил собеседник агентства.
Причины смерти инженера не сообщаются. Отмечается, что ему было 62 года.
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