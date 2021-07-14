Школы, где учатся победители "Большой перемены", получат по два миллиона рублей
А наставникам учащихся выплатят по 100 тысяч рублей. Как отметили организаторы, часть инициатив, предложенных детьми, находится в процессе реализации.
Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
Сергей Кириенко обратился к финалистам "Большой перемены". Видео © LIFE
Школы, в которых проходили обучение победители трека "Большой перемены" для учеников пятых-седьмых классов, получат по два миллиона рублей. А наставникам несовершеннолетних будет выплачено по 100 тысяч рублей. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе церемонии закрытия мероприятия.
"Педагоги, наставники победителей получают по 100 тысяч рублей. А школы, подготовившие победителей "Большой перемены", получают два миллиона рублей на свои программы развития, и, на что потратить деньги, вы решите вместе с руководителями школ, с коллективам школ", — объявил Кириенко.
Он поблагодарил родителей участников проекта, их учителей и наставников. По словам Кириенко, часть предложенных школьниками идей находится в процессе реализации. Также в рамках данного конкурса будут организованы программы по профориентации учащихся и детская дирекция "Большой перемены", которая начнёт работать уже в сентябре.
"Страна, в которой есть место каждому": Участники "Большой перемены" рассказали, что для них означает слово "Россия"
Финальная неделя конкурса началась в международном детском центре "Артек" 7 июля и завершилась 14-го. Победители получат возможность отправиться в путешествие на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно. Организаторами конкурса выступают АНО "Россия — страна возможностей", Роспатриотцентр и Российское движение школьников.
Комментариев: 0