Долина показала старое фото, и фанаты решили, что с возрастом певица только хорошеет

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Лариса Долина опубликовала в "Инстаграме" фотографию, которой, как призналась, "очень много лет". На снимке народная артистка России запечатлена с режиссёром Игорем Коробейниковым. На публикацию обратил внимание портал "Дни.ру".

Эстрадная певица отметила, что с тех пор сильно изменилась, однако поклонники настаивают, что с годами она только хорошеет. Действительно, в свои 65 лет артистка выглядит точно не хуже, чем в молодости.

"Лариса, вы только лучше стали! Браво", "Вы тогда красивы, а сейчас ещё лучше!", "Нет, вы не изменились. Скорее, вернулись в прошлое!", "Боже... Как вы прекрасны в любые времена", — написали фанаты Долиной под постом.

Кстати, ранее Долина продемонстрировала точёную фигуру на фестивале "Жара-2021", дав фору молодым красоткам. Она появилась на мероприятии в коротком платье-пиджаке белого цвета.