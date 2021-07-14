Долина показала старое фото, и фанаты решили, что с возрастом певица только хорошеет
Артистка считает постоянную работу над собой залогом стройности и красоты. В свои годы звезда выглядит неприлично молодо.
Лариса Долина опубликовала в "Инстаграме" фотографию, которой, как призналась, "очень много лет". На снимке народная артистка России запечатлена с режиссёром Игорем Коробейниковым. На публикацию обратил внимание портал "Дни.ру".
Эстрадная певица отметила, что с тех пор сильно изменилась, однако поклонники настаивают, что с годами она только хорошеет. Действительно, в свои 65 лет артистка выглядит точно не хуже, чем в молодости.
"Лариса, вы только лучше стали! Браво", "Вы тогда красивы, а сейчас ещё лучше!", "Нет, вы не изменились. Скорее, вернулись в прошлое!", "Боже... Как вы прекрасны в любые времена", — написали фанаты Долиной под постом.
Кстати, ранее Долина продемонстрировала точёную фигуру на фестивале "Жара-2021", дав фору молодым красоткам. Она появилась на мероприятии в коротком платье-пиджаке белого цвета.
Лариса Долина — советская и российская певица, демонстрирующая в своих песнях профессиональный эстрадный джазовый вокал. Исполнительница песен "Льдинка" и "Погода в доме" является народной артисткой России (1998) и обладательницей множества премий. В 2020 году она произвела фурор в телевизионном шоу "Маска": скрываясь под обликом Оленя, певица дошла до финала и заняла третье место. Подробнее о творческой и личной жизни Ларисы Долиной читайте на сайте uznayvse.ru.
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