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Россиянам рассказали, какие товары могут подорожать из-за жары

Эксперт отметил, что в летние месяцы спрос на определённую продукцию повышается, из-за чего зачастую нарушается баланс на рынке, а нарастить объёмы производства довольно непросто.

15 июля, 00:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Подорожание из-за жары грозит как минимум трём категориям товаров. В этом уверен генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

"В частности, это мороженое, безалкогольные напитки, пиво. Традиционно в летние месяцы спрос на эту продукцию выше, но когда лето такое жаркое, когда хочется потреблять этой продукции больше, зачастую баланс спроса и предложения переходит больше в спрос, и нарастить объёмы производства довольно непросто", — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

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Вторая группа товаров, которую ожидает подорожание, предназначена для перевозки и хранения продуктов, которым необходим определённый температурный режим. А вот третья группа товаров связана с сельским хозяйством, в частности, с животноводством. Федяков отметил, что период аномальной жары трудно переживают и животные, из-за чего уменьшаются производственные показатели, а цена на соответствующую продукцию растёт.

Ранее финансисты спрогнозировали, как вырастут цены в России в июле. В том, что подорожание будет, они единодушны, а вот в конкретных значениях мнения расходятся.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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