Россиянам рассказали, какие товары могут подорожать из-за жары
Эксперт отметил, что в летние месяцы спрос на определённую продукцию повышается, из-за чего зачастую нарушается баланс на рынке, а нарастить объёмы производства довольно непросто.
Фото © Pixabay
Подорожание из-за жары грозит как минимум трём категориям товаров. В этом уверен генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.
"В частности, это мороженое, безалкогольные напитки, пиво. Традиционно в летние месяцы спрос на эту продукцию выше, но когда лето такое жаркое, когда хочется потреблять этой продукции больше, зачастую баланс спроса и предложения переходит больше в спрос, и нарастить объёмы производства довольно непросто", — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.
Вторая группа товаров, которую ожидает подорожание, предназначена для перевозки и хранения продуктов, которым необходим определённый температурный режим. А вот третья группа товаров связана с сельским хозяйством, в частности, с животноводством. Федяков отметил, что период аномальной жары трудно переживают и животные, из-за чего уменьшаются производственные показатели, а цена на соответствующую продукцию растёт.
Ранее финансисты спрогнозировали, как вырастут цены в России в июле. В том, что подорожание будет, они единодушны, а вот в конкретных значениях мнения расходятся.
Комментариев: 0