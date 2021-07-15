Россиянам рассказали, какие товары могут подорожать из-за жары

Подорожание из-за жары грозит как минимум трём категориям товаров. В этом уверен генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

"В частности, это мороженое, безалкогольные напитки, пиво. Традиционно в летние месяцы спрос на эту продукцию выше, но когда лето такое жаркое, когда хочется потреблять этой продукции больше, зачастую баланс спроса и предложения переходит больше в спрос, и нарастить объёмы производства довольно непросто", — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Вторая группа товаров, которую ожидает подорожание, предназначена для перевозки и хранения продуктов, которым необходим определённый температурный режим. А вот третья группа товаров связана с сельским хозяйством, в частности, с животноводством. Федяков отметил, что период аномальной жары трудно переживают и животные, из-за чего уменьшаются производственные показатели, а цена на соответствующую продукцию растёт.