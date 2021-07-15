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Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых сотрудников

Отмечается, что мера касается и трудящихся в удалённом режиме. Не проходить обязательную вакцинацию могут лишь те, у кого есть официальный медотвод.

15 июля, 00:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Руководство компаний обязано отстранить не привитых от коронавируса сотрудников без сохранения заработной платы. Они смогут вернуться на рабочие места только после завершения пандемии или собственной вакцинации. Об этом говорится в письме Роструда в ассоциацию НК "Объединение корпоративных юристов".

"Она [вакцинация] становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан. Поэтому работодатель вправе отстранить сотрудника без сохранения заработной платы, и речь идёт в том числе и о тех, которые работают удалённо и не имеют противопоказаний к прививке", — передают "Известия" данные Роструда.

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Не прививающиеся сотрудники должны будут документально подтвердить медотвод либо написать добровольный отказ в письменном заявлении, после чего уже начальство оформляет приказ об их отстранении. При этом перевод на дистанционную работу не является "выходом" из ситуации — удалённые сотрудники также должны привиться. Сроки обязательной вакцинации разные в каждом регионе. Так, например, в Москве отстранять от работы не предоставивших сертификат или справку о противопоказаниях начнут 15 августа, а уже на следующий день могут начаться проверки в фирмах. Регионов, где введены подобные требования, сейчас около тридцати.

Ранее Лайф писал, что отказавшимся от вакцинации не будут оплачивать больничный. Лайф разобрался, какими могут быть финансовые потери для таких сотрудников.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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