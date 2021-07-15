Ложноположительный ПЦР: Почему так бывает?

Это бывает, если человек переболел, может быть, даже несколько недель или месяца полтора тому назад, но у него остались не целые вирусные частицы, а разрушенные части вируса. В том числе РНК его разрушенное. И делаем мазок из носо- и ротоглотки и обнаруживаем там РНК. Лабораторному исследованию всё равно, это РНК живого вируса или РНК убитого вируса. И очень много таких случаев, на самом деле

Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор