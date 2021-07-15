Ложноположительный ПЦР: Почему так бывает?
По словам доктора медицинских наук, главная проблема в том, что тест-система видит фрагменты не только живых вирусных частиц.
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Чаще всего ПЦР-тест показывает ложноположительный результат из-за наличия в носу или ротоглотке фрагментов уже погибшего вируса, рассказал в интервью Лайфу доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов.
Это бывает, если человек переболел, может быть, даже несколько недель или месяца полтора тому назад, но у него остались не целые вирусные частицы, а разрушенные части вируса. В том числе РНК его разрушенное. И делаем мазок из носо- и ротоглотки и обнаруживаем там РНК. Лабораторному исследованию всё равно, это РНК живого вируса или РНК убитого вируса. И очень много таких случаев, на самом деле
Он объяснил, что у разных людей с разной скоростью обновляются клетки слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки, и у некоторых части погибшего SARS-Cov-2 сохраняются в верхних дыхательных путях по несколько недель.
У меня есть случаи, когда пациент был два с половиной месяца ложноположительный по ПЦР, это было в первую волну. И представляете, он измучился, не мог с карантина выйти
По словам практикующего врача, понять, что результат теста ложноположительный, можно на двух основаниях: отсутствие каких-либо симптомов болезни и как минимум два отрицательных ПЦР-теста в следующие несколько дней.
Просто делаем нормальную санацию слизистой, очищаем её от этого всего, промываем и так далее — и потом дважды пациент ПЦР сдаёт, и он отрицательный
Кроме того, иногда тест находит ковидные РНК у здорового человека в тот момент, когда вирус только что оказался на слизистой оболочке и ещё не успел там обосноваться, добавил профессор.
Я вакцинирован, причём с хорошим титром, и не заражусь. Хожу к людям, которые на меня чихают коронавирусом, и тут же в течение получаса иду сдавать ПЦР. И он у меня засветится, потому что именно в этот момент во мне был вирус. Но он скорее даже не ложноположительный, он транзиторно там оказался
Врач также отметил, что чаще результаты ПЦР оказываются ложноотрицательными, а не ложноположительными. По его словам, даже у ещё болеющих ковидом ПЦР уже может не обнаруживать ковид, поскольку вирус продвинулся в нижние дыхательные пути и в верхних его уже нет.