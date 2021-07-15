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Татьяну Догилеву выписали из больницы после коронавируса

Неделю назад актрису госпитализировали с 30%-ным поражением лёгких. Она выразила благодарность персоналу медучреждения.

14 июля, 22:13
<p>Татьяна Догилева. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CREGXGAnR9p/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дневники знаменитостей</a></p>

Татьяна Догилева. Фото © Instagram / Дневники знаменитостей

Актрису Татьяну Догилеву выписали из больницы, где она проходила лечение от коронавируса. Любимая россиянами артистка поделилась радостью в своём фейсбуке. По её словам, медперсонал проявил высокие профессиональные качества.

"Ну что... я дома... после недели пребывания в ковидном отделении 23-й больницы. Слов нет, как я благодарна врачам, сёстрам и санитаркам, они меня лечили, заботились обо мне, вот выписали... Берегите себя, не болейте! Соблюдайте меры предосторожности! Всем здоровья!" — написала Догилева.

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"Выкручивало руки и ноги": Актриса Вера Сотникова попала в больницу с ковидом и записала видео из палаты

Напомним, Татьяна Догилева была госпитализирована с коронавирусной пневмонией. У актрисы было поражено 30% лёгких. Актриса призналась, что сначала пыталась справиться с инфекцией самостоятельно, однако попытки не увенчались успехом: поднялась температура, появилась слабость и головная боль. Из-за ухудшения состояния было решено вызвать скорую. И, по словам 64-летней звезды, медики стабилизировали её состояние.

Ранее Лайф писал, что Михаила Боярского госпитализировали с ковидом. Народный артист РСФСР болеет уже седьмой день, но на самочувствие не жалуется.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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