Татьяну Догилеву выписали из больницы после коронавируса

Актрису Татьяну Догилеву выписали из больницы, где она проходила лечение от коронавируса. Любимая россиянами артистка поделилась радостью в своём фейсбуке. По её словам, медперсонал проявил высокие профессиональные качества.

"Ну что... я дома... после недели пребывания в ковидном отделении 23-й больницы. Слов нет, как я благодарна врачам, сёстрам и санитаркам, они меня лечили, заботились обо мне, вот выписали... Берегите себя, не болейте! Соблюдайте меры предосторожности! Всем здоровья!" — написала Догилева.

Напомним, Татьяна Догилева была госпитализирована с коронавирусной пневмонией. У актрисы было поражено 30% лёгких. Актриса призналась, что сначала пыталась справиться с инфекцией самостоятельно, однако попытки не увенчались успехом: поднялась температура, появилась слабость и головная боль. Из-за ухудшения состояния было решено вызвать скорую. И, по словам 64-летней звезды, медики стабилизировали её состояние.