Финансовые капканы для добросовестных заемщиков: Как можно попасть на крючок банка, даже если нет просрочек Не секрет, что штрафы составляют значительную часть дохода банков. А в некоторых случаях ловушки, заставляющие россиян оплачивать неустойку, заметить сразу очень сложно. 14 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

О том, что банки зачастую применяют недобросовестные практики к своим клиентам, сообщил Центробанк после ряда проверок кредитных организаций. Выяснилось, что некоторые кредиторы помимо неустойки, которая указана в кредитном договоре, начисляют иные платежи за просрочку оплаты долга на разовой или периодической основе. И в этих случаях суммарный размер ответственности должника, как правило, превышает ограничения по величине неустойки, установленные законом № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", в котором указано, что общий размер штрафных санкций не может быть больше 20% годовых. И банки так хитро расставляют свои ловушки, что даже опытные клиенты не всегда могут их избежать.

Не пользуешься приложением — плати

Петербурженка Мария работает бухгалтером и весьма неплохо разбирается в финансовых продуктах. Поэтому, когда ей срочно потребовалось заменить сломавшуюся стиральную машину, а достаточной суммы в наличии не оказалось, она предпочла оформить не потребительский кредит, а карту рассрочки. Девушка скрупулёзно подсчитала свои будущие траты на обслуживание рассрочки и сочла, что так будет выгоднее. Получив карту и оплатив ей свою покупку, петербурженка настроила в приложении своего телефона автоплатёж для погашения задолженности и каждый месяц обращала внимание только на сумму перечисления. Через полгода, когда долг был практически выплачен, зайдя в приложение, она увидела, что образовалась новая непонятная задолженность. В банке пояснили, что, оказывается, согласно договору, девушка должна была пользоваться банковским приложением не менее трёх раз в месяц, иначе с её счёта списывали 99 рублей. Так как заёмщица ежемесячно перечисляла ровно сумму необходимого платежа, то у неё и образовалась задолженность, и теперь банк, помимо месячной оплаты, требует неустойку в размере 20% годовых на сумму просроченной задолженности.

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— Мария допустила классическую ошибку, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Она изучила условия договора, но не уточнила условия пользования "инструментами" его обслуживания. Понятно, что банк специально спрятал свою допкомиссию таким образом, чтобы даже грамотный человек не сразу обратил на неё внимание, но в итоге девушке всё равно придётся выплатить неустойку, так как, воспользовавшись рассрочкой, она согласилась с тем порядком, который банк установил для обслуживания своих продуктов.

Не пользовался деньгами — плати

Москвич Виктор давно хотел поменять свой старенький автомобиль на новый, но у него было недостаточно средств, а кредит он брать не хотел. С приходом кризиса Виктор решил, что дальше оттягивать покупку не имеет смысла, так как автомашины только дорожают, и поэтому всё-таки пошёл на приобретение машины за банковские деньги. На момент покупки Виктор ещё не знал, за какую сумму он сможет продать свой старый автомобиль, и поэтому по совету банковского менеджера, помимо автокредита, оформил ещё и премиальную кредитную карту — на всякий случай, если наличных не хватит. Но денег от продажи старой машины хватило и на новый автомобиль, и на страховку, и даже на частичное досрочное погашение, поэтому о кредитной карте он забыл. Однако через год в интернет-банке Виктор увидел оповещения о задолженности. В банке мужчине пояснили, что долг возник не по поводу платежей по автокредиту, а из-за штрафа за неиспользование кредитного лимита по премиальной карте. Мол, такой штраф предусмотрен тарифами банка, с которыми он должен был ознакомиться на сайте.

Пока он разбирался с этим штрафом, ему пришёл ещё один — на этот раз за непредоставление справки по форме 2-НДФЛ. Обращение Виктора с жалобой к регулятору ничего не дало, он получил стандартную отписку, что ЦБ не вмешивается в договорные отношения между банком и клиентом.

— Виктор попал в банковскую ловушку, но я считаю, что в его случае оспорить требования банка по поводу штрафа за неиспользованный лимит карты можно в судебном порядке, — отметил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — В настоящее время суды исходят из того, что банки могут взимать плату только за реально предоставленные услуги или имущественное благо, а так как Виктор кредитной картой не пользовался, то фактически услуг он не получал, а значит, штрафовать его не за что.

Три простых правила для заёмщика

При получении любых заёмных денег необходимо выполнить несколько действий, которые позволят точно понять: когда, сколько и за какие услуги вам придётся платить. Во-первых: до того как получите деньги, необходимо узнать у менеджера банка или микрофинансовой организации информацию о величине эффективной ставки по кредиту, согласно закону эта цифра, помимо процентной ставки, включает и другие платежи — за рассмотрение заявки, выдачу кредита и т.д. Во-вторых: даже если вы уверены, что будете платить полностью и в срок, попросите банковского сотрудника рассказать о всех штрафных санкциях, включая те, которые прямо не указаны в кредитном договоре, но могут присутствовать в тарифах или платёжных правилах банка, или в правилах пользования мобильным банковским приложением. В-третьих: внося любые платежи, сохраняйте квитанции. А когда полностью рассчитаетесь по кредиту, получите справку о том, что банк к вам больше претензий не имеет. Сохраняйте эти документы как минимум в течение трёх лет (срок исковой давности по гражданским спорам).

Авторы Максим Греков