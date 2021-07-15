Бастрыкин поставил на контроль дело о грозившем сбросить сына с балкона жителе Иркутска
Сейчас в отношении горе-папаши хотят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Глава СК РФ поручил территориальным органам доложить по факту произошедшего.
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства уголовное дело, возбуждённое в отношении 34-летнего жителя Иркутска, который на фоне развода с супругой хотел выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"В Следственном управлении по Иркутской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, злоумышленник задержан, органы следствия ходатайствуют об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ведомстве.
Бастрыкин также поручил руководству территориальных следственных органов доложить по всем вышеизложенным фактам. Такое решение было принято в отношении ещё четырёх инцидентов, получивших огласку в СМИ.
Напомним, на фоне бракоразводного процесса 34-летний сибиряк хотел выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Переговоры с мужчиной вели как приехавшие на место происшествия правоохранители, так и соседи. В какой-то момент, стоя на балконе, папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без ребёнка. В это время оперативникам удалось проникнуть в запертое изнутри жилище и забрать малыша. Его горе-папашу задержали, возбуждено уголовное дело.
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