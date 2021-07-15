Бастрыкин поставил на контроль дело о грозившем сбросить сына с балкона жителе Иркутска

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства уголовное дело, возбуждённое в отношении 34-летнего жителя Иркутска, который на фоне развода с супругой хотел выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"В Следственном управлении по Иркутской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, злоумышленник задержан, органы следствия ходатайствуют об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — уточнили в ведомстве.

Бастрыкин также поручил руководству территориальных следственных органов доложить по всем вышеизложенным фактам. Такое решение было принято в отношении ещё четырёх инцидентов, получивших огласку в СМИ.