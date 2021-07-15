Погода в Москве повторила рекорд 70-летней давности

В Москве в среду повторился рекорд тепла 1951 года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА "Новости" .

"В Москве в среду повторён рекорд тепла 1951 года. Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до плюс 34,1 °С. Это второй рекорд подряд и шестой — в текущем сезоне за последние 25 суток", — рассказал Тишковец.