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Погода в Москве повторила рекорд 70-летней давности

Температура поднялась до рекордных плюс 34,1 °С, что позволило установить уже шестой в текущем году максимум.

14 июля, 21:28
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

В Москве в среду повторился рекорд тепла 1951 года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА "Новости".

"В Москве в среду повторён рекорд тепла 1951 года. Столбики максимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ сумели подняться до плюс 34,1 °С. Это второй рекорд подряд и шестой — в текущем сезоне за последние 25 суток", — рассказал Тишковец.

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Ранее жара в Москве побила "сталинский рекорд" 1936 года. Показатели на столбиках термометров поднялись выше отметки 13 июля 85-летней давности.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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