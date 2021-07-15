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Microsoft представила облачную версию операционной системы Windows

Использованный в новинке механизм даст "организациям большую гибкость и безопасный способ расширить возможности своих сотрудников" за счёт способа хранения данных.

14 июля, 21:21
<p>Фото © <a href="https://www.microsoft.com/ru-ru/windows-365?icid=mscom_marcom_H1a_Windows365" target="_blank" rel="noopener noreferrer">microsoft.com</a></p>

Фото © microsoft.com

Корпорация Microsoft представила облачную версию своей операционной системы, которая получила название Windows 365. Она предназначена для получения пользователем доступа с любого устройства к своим приложениям и данным в удалённом режиме. Особенно актуальна новинка для обеспечения бесперебойной работы в компаниях, где сотрудники находятся в режиме дистанционной работы.

"С Windows 365 мы создаём новую категорию — Cloud PC (облачный персональный компьютер)", — приводит пресс-служба компании слова главного исполнительного директора корпорации Сатьи Наделлы.

Назван способ бесплатно получить новую Windows 11

Назван способ бесплатно получить новую Windows 11

В Microsoft рассказали, что использованный в Windows 365 механизм "хранит информацию в облаке, а не на устройстве", это даст "организациям большую гибкость и безопасный способ расширить возможности своих сотрудников". Доступ к облачной ОС можно будет получить с 2 августа текущего года.

Ранее Лайф сообщал, что системные требования Windows 11 вновь изменились. Неразбериха с шифровальной системой, сложившейся после официальной презентации, наконец-то разрешена: Microsoft обновила документацию.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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