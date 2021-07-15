Microsoft представила облачную версию операционной системы Windows

Корпорация Microsoft представила облачную версию своей операционной системы, которая получила название Windows 365. Она предназначена для получения пользователем доступа с любого устройства к своим приложениям и данным в удалённом режиме. Особенно актуальна новинка для обеспечения бесперебойной работы в компаниях, где сотрудники находятся в режиме дистанционной работы.

"С Windows 365 мы создаём новую категорию — Cloud PC (облачный персональный компьютер)", — приводит пресс-служба компании слова главного исполнительного директора корпорации Сатьи Наделлы.

В Microsoft рассказали, что использованный в Windows 365 механизм "хранит информацию в облаке, а не на устройстве", это даст "организациям большую гибкость и безопасный способ расширить возможности своих сотрудников". Доступ к облачной ОС можно будет получить с 2 августа текущего года.