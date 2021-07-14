На выборах в Госдуму на 50 тысячах участков будет работать видеонаблюдение

Как отметил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, благодаря этой системе "можно зафиксировать весь процесс голосования". Отмечается, что доступ к видеонаблюдению будут иметь все участники политического процесса. Трансляция с участков будет идти все три дня и две ночи (первого и второго дней голосования). При этом съёмка будет осуществляться непрерывно, записи будут храниться в течение одного года. Объектами видеонаблюдения станут места, где проходит работа со списками избирателей, места выдачи бюллетеней и переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сейфы для хранения избирательной документации, а также места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или КОИБы.