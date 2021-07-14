На выборах в Госдуму на 50 тысячах участков будет работать видеонаблюдение
Доступ к нему будет у всех участников политического процесса. Трансляция с участков будет идти все три дня и две ночи (первого и второго дней голосования).
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Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе выборов в Государственную думу. Так, видеокамерами будет оснащено около 50 тысяч площадок, где должны проголосовать примерно 80% избирателей.
Как отметил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, благодаря этой системе "можно зафиксировать весь процесс голосования". Отмечается, что доступ к видеонаблюдению будут иметь все участники политического процесса. Трансляция с участков будет идти все три дня и две ночи (первого и второго дней голосования). При этом съёмка будет осуществляться непрерывно, записи будут храниться в течение одного года. Объектами видеонаблюдения станут места, где проходит работа со списками избирателей, места выдачи бюллетеней и переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сейфы для хранения избирательной документации, а также места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или КОИБы.
Булаев подчеркнул, что система видеонаблюдения на выборах "нигде не применяется так широко, как в России".
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.
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