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"Навигаторы детства" провели уникальный интерактив для финалистов "Большой перемены"

В нём приняло участие 300 человек, итогом игрового события стала реальная помощь жителям Крыма, пострадавшим от недавнего наводнения.

14 июля, 20:17

Фото © VK / skm_rus

Уникальный интерактив для финалистов "Большой перемены" в Артеке. Видео © LIFE

В международном детском центре "Артек" 14 июля в рамках финала всероссийского конкурса "Большая перемена" будущие советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями провели с финалистами состязания командный интерактив "Нескучные игры РДШ". В нём приняли участие 300 человек. Целью игры стала популяризация новых форм социального проектирования в различных сферах деятельности.

По правилам игры на интерактивных площадках, посвящённых направлениям деятельности Российского движения школьников, дети набирали баллы, которые затем суммировались. Участники не просто выполняли задания, но и получали опыт взаимодействия в команде. Ребята прошли различные испытания на станциях "Экология и краеведение", "Наука", "Гражданско-патриотическое воспитание", "Личностное развитие: творчество и спорт", "Медиастанция".

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Учащиеся заработали "коины РДШ", которые суммируются и будут монетизированы Российским движением школьников для помощи пострадавшим от наводнения в Крыму. Ребята, набравшие наибольшее количество баллов в общую копилку, получили сувениры от РДШ.

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"Завтра мы передадим эти средства ялтинской школе № 12, которая пострадала от наводнения. К 1 сентября нужно будет также посадить саженцы. Так что ребята не просто играют, но выполняют важную социальную миссию. Самое важное, что нам показывает "Большая перемена": мы не просто демонстрируем детям их полезность государству, но и рассказываем, что они могут быть нужными, могут сделать много полезного для страны. Это и есть воспитание — когда вы на личном опыте можете показать ребёнку, как правильно", — подчеркнула исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

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Ранее сообщалось, что российские школьники в День семьи запустили спецчат. На собственном примере активисты РДШ и публичные персоны показали россиянам, как важно помнить о близких.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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