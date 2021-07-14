НАТО поможет Украине "вернуть" Крым, если отправит свои войска в Севастополь и Ялту. Об этом заявил генерал Службы безопасности Незалежной Василий Вовк. Он считает, что одних совместных учений и саммитов недостаточно.

"Крымская платформа", эти сборы, кофе-брейки, выступления, посылы, патриотические лозунги, поддержка Запада… Поможет нам такая интеллектуальная платформа освободить Крым? Нет, я отвечаю вам", — сказал Вовк в интервью каналу "Апостроф".

По его словам, помочь Украине может только военное вмешательство. Так, отметил генерал, если США и Великобритания отправят свои войска "войной на Россию", зайдут в Севастополь, Симферополь и Ялту и "заберут эту землю", то тогда Незалежная сможет "вернуть" полуостров.

Ранее уже озвучивались подобные сценарии. Так, например, бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах называл "удачный" момент "вернуть" Крым, когда для ВСУ "не составит труда" захватить военным путём и Донбасс. Украинский посол призывал Германию "вернуть" Незалежной Крым, при этом вспоминая, "колониальное прошлое" ФРГ в Крыму и миллионы жертв нацизма. Украинский дипломат Роман Бессмертный заявлял о необходимости провести военную операцию по захвату Крыма. В Совете Федерации в ответ напомнили, что Россия способна отразить атаку любого противника, но главным врагом Киева является не Москва, а националисты, влияющие на руководство страны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.