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Украинский генерал озвучил единственный вариант "вернуть" Крым

Военнослужащий отметил, что никакие интеллектуальные платформы не помогут Незалежной завладеть полуостровом. По его словам, необходимо грубое военное вмешательство.

14 июля, 19:50
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/26504263574/in/photolist-Go6haC-PrHAzC-PrHAxy-PrHAso-QuSQYG-QHXA8p-Gofo6B-PrHACJ-HiBRJV-SN971R-249fCKa-H8syrZ-Gofoae-dpGGGg-dpGShA-LZkokg-2bcNbAs-8kUncg-dpGGdr-dpGRPY-P1kSMR-ZgisPC-25pPCkH-XRnnV1-NZrDSk-298gYRM-dpGGjk-2bkq1Hc-RQrtsy-RXGxpb-LJKa8G-PkPYdL-MHLGCr-28Hweu9-RirpbP-28HweKu-28HwesA-28HweDN-S8zkxE-oNXSyN-28HwezE-28HweAS-MHLGDi-MHLGxM-M69e7G-26Bhi97-8kXyNo-mZyzfe-8kUmNi-2i9eXbq" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ministryofdefenceua</a></p>

Фото © flickr / ministryofdefenceua

НАТО поможет Украине "вернуть" Крым, если отправит свои войска в Севастополь и Ялту. Об этом заявил генерал Службы безопасности Незалежной Василий Вовк. Он считает, что одних совместных учений и саммитов недостаточно.

"Крымская платформа", эти сборы, кофе-брейки, выступления, посылы, патриотические лозунги, поддержка Запада… Поможет нам такая интеллектуальная платформа освободить Крым? Нет, я отвечаю вам", — сказал Вовк в интервью каналу "Апостроф".

По его словам, помочь Украине может только военное вмешательство. Так, отметил генерал, если США и Великобритания отправят свои войска "войной на Россию", зайдут в Севастополь, Симферополь и Ялту и "заберут эту землю", то тогда Незалежная сможет "вернуть" полуостров.

В Крыму назвали оскорблением народов требование США "вернуть" полуостров Украине

В Крыму назвали оскорблением народов требование США "вернуть" полуостров Украине

Ранее уже озвучивались подобные сценарии. Так, например, бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах называл "удачный" момент "вернуть" Крым, когда для ВСУ "не составит труда" захватить военным путём и Донбасс. Украинский посол призывал Германию "вернуть" Незалежной Крым, при этом вспоминая, "колониальное прошлое" ФРГ в Крыму и миллионы жертв нацизма. Украинский дипломат Роман Бессмертный заявлял о необходимости провести военную операцию по захвату Крыма. В Совете Федерации в ответ напомнили, что Россия способна отразить атаку любого противника, но главным врагом Киева является не Москва, а националисты, влияющие на руководство страны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Лайф сообщал, что в NI назвали оплошность по Крыму, которая может стоить НАТО имиджа и влияния. Аналитик отмечает, что если американские власти хотят помочь Киеву, то они могут посодействовать усилению украинской армии.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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