Во всероссийском образовательно-туристическом конкурсе видеороликов "Страна открытий", организованном Ростуризмом, Комитетом по туризму города Москвы и ГК "Просвещение", приняли участие более 25 тысяч детей со всех уголков страны. Ребята записали видео с рассказами о туристических достопримечательностях родных мест.

Дети представляли региональные технопарки, высокотехнологичные производства, музеи, архитектурные объекты, транспортную систему в десяти номинациях. Школьники выложили свои видеоработы на платформе "Тикток" с хештегом #странаоткрытий и тегом с названием родного города.

"Нашей главной задачей было привлечь ребят к теме туризма и путешествий по стране. Каждый из участников на доступном для сверстников языке и в популярном видеоформате представлял свой регион как уникальное место, которое обязательно нужно посетить", — сказала заместитель главы Ростуризма Елена Лысенкова.

Лучшие работы оценивало экспертное жюри. В его состав вошли тревел-блогер Кристина Макеева, балетмейстер Алла Духова, телеведущий Первого канала Дмитрий Борисов, певец Павел Артемьев, популярные блогеры, режиссёры и фотографы, представители делового и культурного сообщества, федеральных органов власти.

Среди победителей — Кирилл Пушкин из Когалыма, создатель видеоролика в номинации "Россия глазами детей". В своём творчестве школьник раскрыл туристический потенциал города, в котором есть всё — как родовые угодья, где живут коренные народы Севера, так и места, позволяющие совершить путешествия из зимы в лето — аквапарк, оранжерею и океанариум.

"Современные подростки — удивительное поколение, у которого есть возможность ярко заявить о себе ещё в школе, показать родной регион всей стране, создавать просветительский контент наравне с профессионалами. Наши победители проявили свои таланты и креативный потенциал по максимуму", — отметил Павел Зенькович, вице-президент по развитию ГК "Просвещение".

Победители конкурса 15 августа станут участниками экскурсии по образовательно-туристическим маршрутам Москвы. Позже, с 16 по 20 августа, ребят ждёт главный приз — грандиозное путешествие на детском поезде РЖД. В компании с известными блогерами дети посетят Нижний Новгород, Киров, Казань, Самару и познакомятся с высокотехнологичными, историческими и культурными объектами этих городов.

Проморолик о запуске конкурса с участием его главного амбассадора Дани Милохина собрал более 60 миллионов просмотров, а суммарное количество просмотров по хештегу #cтранаоткрытий на видеоплатформе "Тикток" превысило 287 миллионов.