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"Спартак" разгромил "Рубин" и одержал вторую победу на Кубке Париматч Премьер

Теперь в активе команды Руя Витории, который пока только выигрывает в России, шесть очков и близость к первому трофею в сезоне.

14 июля, 20:08
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" одержал вторую победу в рамках Кубка Париматч Премьер, обыграв казанский "Рубин" со счётом 4:0.

До перерыва красно-белые забили один мяч, автором которого стал Виктор Мозес. Зато во втором тайме "Спартак" устроил мощный шестиминутный отрезок, отправив казанцам три мяча: голы на счету Соболева, Зобнина и Джикии.

"Сочи" выиграл у "Химок" на Кубке Париматч Премьер, устроив голевую перестрелку

"Сочи" выиграл у "Химок" на Кубке Париматч Премьер, устроив голевую перестрелку

После двух матчей в активе команды Руя Витории шесть очков, тогда как подшефные Леонида Слуцкого имеют в активе три балла.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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