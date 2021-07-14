"Спартак" разгромил "Рубин" и одержал вторую победу на Кубке Париматч Премьер
Теперь в активе команды Руя Витории, который пока только выигрывает в России, шесть очков и близость к первому трофею в сезоне.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" одержал вторую победу в рамках Кубка Париматч Премьер, обыграв казанский "Рубин" со счётом 4:0.
До перерыва красно-белые забили один мяч, автором которого стал Виктор Мозес. Зато во втором тайме "Спартак" устроил мощный шестиминутный отрезок, отправив казанцам три мяча: голы на счету Соболева, Зобнина и Джикии.
После двух матчей в активе команды Руя Витории шесть очков, тогда как подшефные Леонида Слуцкого имеют в активе три балла.
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