Гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" поздравил победителей "Большой перемены"

Обращение гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова. Видео © LIFE

Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров поздравил финалистов "Большой перемены". Он отметил, что неделя, которую школьники провели в международном детском центре "Артек" в Крыму, была очень насыщенной, наполненной мастер-классами и общением со специалистами и другими участниками.

"Выбрать лучших из вас, из финалистов, было очень непросто. Вы все очень талантливые, целеустремлённые и активные ребята. И я хочу призвать вас не расстраиваться, если в этот раз не получилось победить. Все победы, значит, ещё впереди. И вы получили новые знания, опыт, которые точно вам пригодятся в будущем. А победителей я поздравляю", — отметил Комиссаров.

Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" признался, что поездка на поезде через всю страну, которая является призом для победителей "Большой перемены", — его детская мечта, которую он до сих пор так и не осуществил, и сейчас он даже немного завидует ребятам.

В заключение Комиссаров обратился к ребятам с просьбой помогать всем тем, кто их окружает, заряжать друзей своей активностью и приглашать их участвовать в различных проектах, в том числе на платформе "Россия — страна возможностей".