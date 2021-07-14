Гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" поздравил победителей "Большой перемены"
Он обратился ко всем финалистам с просьбой помогать всем тем, кто их окружает, заряжать друзей своей активностью и приглашать их участвовать в различных проектах.
Алексей Комиссаров. Фото © ТАСС / Егоршин Валентин
Обращение гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова. Видео © LIFE
Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров поздравил финалистов "Большой перемены". Он отметил, что неделя, которую школьники провели в международном детском центре "Артек" в Крыму, была очень насыщенной, наполненной мастер-классами и общением со специалистами и другими участниками.
"Выбрать лучших из вас, из финалистов, было очень непросто. Вы все очень талантливые, целеустремлённые и активные ребята. И я хочу призвать вас не расстраиваться, если в этот раз не получилось победить. Все победы, значит, ещё впереди. И вы получили новые знания, опыт, которые точно вам пригодятся в будущем. А победителей я поздравляю", — отметил Комиссаров.
Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" признался, что поездка на поезде через всю страну, которая является призом для победителей "Большой перемены", — его детская мечта, которую он до сих пор так и не осуществил, и сейчас он даже немного завидует ребятам.
В заключение Комиссаров обратился к ребятам с просьбой помогать всем тем, кто их окружает, заряжать друзей своей активностью и приглашать их участвовать в различных проектах, в том числе на платформе "Россия — страна возможностей".
Ранее Лайф рассказывал, что российские школьники в День семьи запустили спецчат. На собственном примере активисты РДШ и публичные персоны показали россиянам, как важно помнить о близких.
Комментариев: 0