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Гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" поздравил победителей "Большой перемены"

Он обратился ко всем финалистам с просьбой помогать всем тем, кто их окружает, заряжать друзей своей активностью и приглашать их участвовать в различных проектах.

14 июля, 20:09

Алексей Комиссаров. Фото © ТАСС / Егоршин Валентин

Обращение гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова. Видео © LIFE

Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров поздравил финалистов "Большой перемены". Он отметил, что неделя, которую школьники провели в международном детском центре "Артек" в Крыму, была очень насыщенной, наполненной мастер-классами и общением со специалистами и другими участниками.

"Выбрать лучших из вас, из финалистов, было очень непросто. Вы все очень талантливые, целеустремлённые и активные ребята. И я хочу призвать вас не расстраиваться, если в этот раз не получилось победить. Все победы, значит, ещё впереди. И вы получили новые знания, опыт, которые точно вам пригодятся в будущем. А победителей я поздравляю", — отметил Комиссаров.

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Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" признался, что поездка на поезде через всю страну, которая является призом для победителей "Большой перемены", — его детская мечта, которую он до сих пор так и не осуществил, и сейчас он даже немного завидует ребятам.

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В заключение Комиссаров обратился к ребятам с просьбой помогать всем тем, кто их окружает, заряжать друзей своей активностью и приглашать их участвовать в различных проектах, в том числе на платформе "Россия — страна возможностей".

Ранее Лайф рассказывал, что российские школьники в День семьи запустили спецчат. На собственном примере активисты РДШ и публичные персоны показали россиянам, как важно помнить о близких.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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