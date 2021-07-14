НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Чернышенко и Керри обсудили климатические изменения в мире

Российский вице-премьер рассказал об успехах страны в этом вопросе. Кроме того, Россия и США в ходе встречи договорились о сотрудничестве, в том числе в сфере мониторинга лесных пожаров.

14 июля, 20:21
<p>Фото © <a href="http://government.ru/news/42772/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство России</a></p>

Фото © Правительство России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провёл встречу со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, в рамках которой обсуждались действия стран по сокращению выбросов парниковых газов, созданию карбоновых полигонов, а также варианты сотрудничества государств по другим вопросам климатической повестки. Российский вице-премьер также отметил, что экономика РФ за последние 30 лет стала экологичнее, и подчеркнул, что Москва продолжит бороться с глобальным потеплением.

"Углеродная интенсивность российской экономики с 1990 года улучшилась в два раза. Это значит, что российская экономика сегодня стала в два раза экологичнее по отношению к жителям нашей страны и всего мира", — сказал Чернышенко.

В МИД России сочли позитивным сигналом визит Джона Керри в Москву

В МИД России сочли позитивным сигналом визит Джона Керри в Москву

Также, по словам вице-премьера, в ближайшее время в России примут большой пакет климатических нормативно-правовых актов, что позволит организовать в стране процесс измерения выбросов и торговли ими. Первым регионом, который применит эти нормы на практике, станет Сахалин.

"Кроме того, важным элементом адаптации России к энергетическому переходу является водородная энергетика. По этому направлению создана рабочая группа, ведётся активная работа", — подчеркнул Чернышенко.

Также в ходе встречи Россия и США договорились о совместной работе в сфере мониторинга лесных пожаров.

Лайф уже сообщал, что спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри будет находиться в Москве по 15 июля. В рамках трёхдневного визита он уже успел встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили вопросы климата и пришли к мнению, что климатическая проблематика — одна из областей, в которых у РФ и США имеются общие интересы и близкие подходы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин обсудил вопросы климата с Джоном Керри

сегодня в 11:07

В Минэкономразвития оценили последствия для России от углеродного налога в ЕС

сегодня в 18:25

Толстой объяснил, почему в России "нет никаких шансов" для регистрации однополых браков

сегодня в 17:19

"Навигаторы детства" провели уникальный интерактив для финалистов "Большой перемены"

сегодня в 20:17

Гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" поздравил победителей "Большой перемены"

сегодня в 20:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1