Чернышенко и Керри обсудили климатические изменения в мире

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провёл встречу со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, в рамках которой обсуждались действия стран по сокращению выбросов парниковых газов, созданию карбоновых полигонов, а также варианты сотрудничества государств по другим вопросам климатической повестки. Российский вице-премьер также отметил, что экономика РФ за последние 30 лет стала экологичнее, и подчеркнул, что Москва продолжит бороться с глобальным потеплением.

"Углеродная интенсивность российской экономики с 1990 года улучшилась в два раза. Это значит, что российская экономика сегодня стала в два раза экологичнее по отношению к жителям нашей страны и всего мира", — сказал Чернышенко.

Также, по словам вице-премьера, в ближайшее время в России примут большой пакет климатических нормативно-правовых актов, что позволит организовать в стране процесс измерения выбросов и торговли ими. Первым регионом, который применит эти нормы на практике, станет Сахалин.

"Кроме того, важным элементом адаптации России к энергетическому переходу является водородная энергетика. По этому направлению создана рабочая группа, ведётся активная работа", — подчеркнул Чернышенко.

Также в ходе встречи Россия и США договорились о совместной работе в сфере мониторинга лесных пожаров.