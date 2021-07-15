Победителями конкурса "Большая перемена" стали более 300 школьников

В "Артеке" завершился финал конкурса "Большая перемена" для учеников 5–7-х классов. Видео © LIFE

В международном детском центре "Артек" в Крыму завершился финал всероссийского конкурса "Большая перемена" среди учеников 5–7-х классов. В последний этап соревнования вышли 660 школьников — они стали лучшими из более чем миллиона своих сверстников со всей страны.

"Большую перемену" от всех других проектов отличает то, что участники являются её соавторами. Вместе с вами мы уже обсудили ваши идеи по развитию конкурса, и они уже начинают реализовываться. Вы предлагали в это воскресенье создать специальную детскую дирекцию "Большой перемены", и уже с 1 сентября она начинает работу, а также в конкурсе появятся дополнительные программы по профориентации", — рассказал первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.







В этом году ученики 5–7-х классов впервые принимали участие в конкурсе вместе со старшеклассниками и студентами колледжей. По итогам решающих испытаний победителями стали 303 школьника из 66 регионов России. Уже в сентябре этого года они отправятся в "путешествие мечты" на поезде "Большой перемены" из Москвы до Владивостока и обратно, а педагоги победивших школьников получат по 100 тысяч рублей.

В ходе конкурсных испытаний финалисты в командах по 8–12 человек решали кейсовые задания — проектировали "школу будущего" и детские сообщества в социальных сетях. А на культурных мероприятиях для ребят выступали олимпийские чемпионки Алина Загитова и Татьяна Лебедева, Герой России лётчик Дамир Юсупов, актёры Антон Ескин и Наталья Дубовицкая. Финалисты также познакомились с художником Мишей Most, который провёл для них мастер-класс по граффити, и актёрами арт-кластера "Таврида", поставившими в "Артеке" иммерсивный спектакль "Сон в летнюю ночь". Кроме того, в рамках финала школьники смогли заявить о своих талантах руководителям крупнейших продюсерских центров и телепроектов.

А во время церемонии закрытия финала на одной сцене с участниками "Большой перемены" выступили популярные российские исполнители. Так, блогер Егор Шип спел с победителем конкурса Егором Князевым, а певица Миа Бойка исполнила песню с финалисткой "Большой перемены" Есенией Нестерёнок.