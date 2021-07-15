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В Германии нашли способ избавиться от разногласий по "Северному потоку – 2"

Кандидат в канцлеры ФРГ назвал проект экономическим, добавив, что газопровод не должен "обезвоживать" Украину.

14 июля, 21:44
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GazpromNews/photos/4036030556464849" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GazpromNews</a></p>

Фото © Facebook / GazpromNews

При запуске "Северного потока – 2" и выдаче разрешения от Евросоюза нужно поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет.

"Это было оговорено. Федеральный канцлер это гарантировала", — сказал он на подиумной дискуссии, устроенной газетой Stuttgarter Zeitung.

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Лашет назвал проект экономическим, добавив, что газопровод не должен "обезвоживать" Украину. Он также отметил, что "политически не имеет значения", транспортируется российский газ по суше или по морю. На это модератор дискуссии заметил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о потерях от отсутствия газового транзита через Украину. В ответ Лашет заявил, что людям "нужно будет больше газа в следующие годы". Он уточнил, что в Западной Европе всё больше стран отказываются от ископаемых источников энергии.

"Нужно принимать решение, поэтому "Северный поток – 2" — это проект, которому я говорю: хорошо. Я его не запрещаю", — заключил Лашет.

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15 июля Байден обсудит с Меркель "Северный поток – 2" на встрече в Вашингтоне. В Белом доме отметили, что американский глава всё ещё считает газопровод "плохой сделкой". Тем временем Меркель заверила, что Берлин воспринимает всерьёз тревогу Киева насчёт транзита газа. Она выразила надежду, что следующий канцлер Германии, которого выберут в сентябре, выполнит данные Незалежной обещания.

Ранее Лайф писал, что глава МИД Германии сообщил о прогрессе в переговорах с США по "Северному потоку – 2". При этом Хайко Маас не стал уточнять, удастся ли достичь какого-то консенсуса после встречи Меркель и Байдена. Он добавил, что немецкая сторона видит свою цель и достигнет её.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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