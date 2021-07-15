На Украину доставили партию испорченной вакцины Pfizer. Видео © Telegram / Политика Страны

Партия испорченной вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech поступила в Харьков. По прибытии, как сообщает издание "Страна.ua", были обнаружены нарушения соблюдения холодовой цепи, что недопустимо.

"В регионах жалуются, что около 38 тысяч доз вакцины Pfizer было распространено по Украине в таких условиях, с нарушением правил транспортировки. Удалось снять пока только это одно видео из Харькова, но оно подтверждает, что была нарушена холодовая цепь. Нет спецконтейнера, холодовых элементов, и по самой вакцине видно, что она прибыла размороженной", — отметил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Издание опубликовало в своём телеграм-канале кадры, на которых видно, что температура в боксе с препаратом находится в районе 10 градусов выше нуля. Отметим, что производитель настаивает на специальном температурном режиме хранения вакцины — от минус 60 до минус 80 градусов. В материале говорится, что видео предоставлено Сергеем Кравченко, о нарушении же ему рассказали коллеги из Гослекслужбы. Решение о том, как поступить с испорченной вакциной, пока не принято.