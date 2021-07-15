Меган Маркл спродюсирует мультсериала от Netflix о 12-летней девочке

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет исполнительным продюсером мультсериала под рабочим названием "Перл" (Pearl) на платформе Netflix. Об этом говорится в распространённом в среду заявлении общественной организации Archewell, основанной герцогами.

Мультипликационная картина расскажет о судьбе отважной 12-летней девочки, которая "идёт по тропе самопознания", справляясь с различными жизненными трудностями. Отмечается, что образ главного персонажа был вдохновлён реальной исторической личностью, однако не уточняется, кем именно.

"Я в восторге от того, что продюсерский сегмент Archewell вместе с мощной платформой Netflix и её командой будут вместе работать над новым мультсериалом, который воспевает необычных женщин и отсылает к истории", — говорится в заявлении.

Отметим, что мультфильм станет вторым совместным проектом Меган Маркл и Netflix. Ранее сервис заключил с актрисой контракт о создании реалити-шоу "Сердце непобеждённых".