Netflix назвала дату выхода второго сезона "Ведьмака" и показала новый тизер

Второй сезон сериала "Ведьмак" будет доступен на Netflix 17 декабря 2021 года. Об этом сообщается в "Твиттере" стриминговой платформы.

Отмечается, что всего сезон будет состоять из восьми серий, которые будут доступны для просмотра сразу. В них будут раскрываться взаимоотношения Геральта и Цири, зрители также увидят знакомых по вселенной героев, например, Весемира и Дийкстру. Кроме того, в сериале появится крепость ведьмаков — Каэр Морхен.