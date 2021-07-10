Netflix назвала дату выхода второго сезона "Ведьмака" и показала новый тизер
Зрителям представили видео со знакомыми героями и кусочком крепости ведьмаков — Каэр Морхен.
Второй сезон сериала "Ведьмак" будет доступен на Netflix 17 декабря 2021 года. Об этом сообщается в "Твиттере" стриминговой платформы.
Отмечается, что всего сезон будет состоять из восьми серий, которые будут доступны для просмотра сразу. В них будут раскрываться взаимоотношения Геральта и Цири, зрители также увидят знакомых по вселенной героев, например, Весемира и Дийкстру. Кроме того, в сериале появится крепость ведьмаков — Каэр Морхен.
Ранее в апреле Netflix опубликовала видео со съёмок второго сезона "Ведьмака". Они проходили в 15 различных локациях. Второй сезон сейчас находится на стадии постпродакшена. Премьера запланирована на конец 2021 года, однако точная дата пока не известна.
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