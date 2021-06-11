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"Встречайте Цири": Netflix показала тизер второго сезона "Ведьмака"

Премьера нового сезона фэнтезийного телесериала состоится в конце 2021 года.

11 июня, 18:56

Netflix показала тизер второго сезона "Ведьмака". Видео © twitter.com / NetflixGeeked

Компания Netflix официально представила тизер второго сезона сериала "Ведьмак". Анонс состоялся в рамках онлайн-презентации Netflix Geeked. В 12-секундном ролике с подписью "Встречайте Цири" показали персонажа Цириллы, которую сыграла актриса Фрейя Аллан.

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Ранее в апреле Netflix опубликовала видео со съёмок второго сезона "Ведьмака". Они проходили в 15 различных локациях. Второй сезон сейчас находится на стадии постпродакшена. Премьера запланирована на конец 2021 года, однако точная дата пока не известна.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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