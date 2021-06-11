Ранее в апреле Netflix опубликовала видео со съёмок второго сезона "Ведьмака". Они проходили в 15 различных локациях. Второй сезон сейчас находится на стадии постпродакшена. Премьера запланирована на конец 2021 года, однако точная дата пока не известна.