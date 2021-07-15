В Госдепе раскрыли содержание разговора Путина и Керри по вопросам климата

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри подчеркнули важность совместной работы над целым рядом климатических вопросов для Москвы и Вашингтона во время телефонного разговора. Об этом говорится в распространённом заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Спецпредставитель президента США Керри и президент Путин подчеркнули важность того, чтобы США и Россия работали вместе над целым спектром климатических вопросов", — говорится в документе.

Керри также подчеркнул, что США и России предстоит играть важную роль в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в этом десятилетии, когда это критически важно, отметили в Госдепе. Кроме того, странам предстоит совместная работа над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой.