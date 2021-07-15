В Госдепе раскрыли содержание разговора Путина и Керри по вопросам климата
В ходе беседы обе стороны отметили, что Москве и Вашингтону предстоит работать над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой.
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Президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри подчеркнули важность совместной работы над целым рядом климатических вопросов для Москвы и Вашингтона во время телефонного разговора. Об этом говорится в распространённом заявлении пресс-службы Госдепартамента.
"Спецпредставитель президента США Керри и президент Путин подчеркнули важность того, чтобы США и Россия работали вместе над целым спектром климатических вопросов", — говорится в документе.
Керри также подчеркнул, что США и России предстоит играть важную роль в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в этом десятилетии, когда это критически важно, отметили в Госдепе. Кроме того, странам предстоит совместная работа над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой.
Лайф уже сообщал, что спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри будет находиться в Москве по 15 июля. В рамках трёхдневного визита он уже успел встретиться с главой МИД Сергеем Лавровым. По словам российского министра, Москва позитивно рассматривает визит Джона Керри. Это расценивается в качестве важного и позитивного сигнала для развития двусторонних отношений и снижения уровня напряжённости между странами.
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