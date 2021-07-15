В Twitter заявили об увеличении числа запросов на удаление контента

Во второй половине 2020 года наблюдался рост числа официальных обращений для блокировки публикуемых постов в "Твиттере". Об этом говорится в отчёте компании о транспарентности (transparency report) за второе полугодие прошедшего года.

По данным компании, 94% мирового объёма юридических требований об удалении контента приходится на пять стран (в порядке убывания): Японию, Индию, Россию, Турцию и Южную Корею. В целом количество запросов на удаление контента в соцсети в 2020 году превысило 80 тысяч случаев. На долю РФ, по данным компании, пришлось более 15 тысяч запросов, годом ранее, в 2019 году, от России пришло лишь 9,9 тысячи подобных обращений, что составило 16% от общего числа.

При этом отмечается, что во втором полугодии 2020 года значительно выросло количество просьб на блокировку контента в отношении верифицированных аккаунтов, принадлежащих работникам СМИ или самому изданию. Сообщается о 361 таком запросе в отношении 199 аккаунтов, что выше на 26%, чем в первой половине прошлого года. Как сообщила компания, по результатам всех запросов было удалено лишь пять постов журналистов.