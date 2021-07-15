Соседи сжёгшей младенца россиянки заподозрили её в планировании расправы. Видео © LIFE

Соседи женщины из Барнаула, которая сожгла своего новорождённого ребёнка, рассказали Лайфу, что семья была неблагополучной, а муж избивал супругу. При этом они предполагают, что горе-мать заранее спланировала расправу над младенцем.

"Изначально она про беременность не хотела говорить, никуда не обращалась, всячески пыталась скрывать, я даже говорила девочкам: "Смотрите, на помойку унесёт, раз она скрывает". И, когда увидели, что живота нет, через два дня нашли труп ребёнка", — рассказала Лайфу соседка женщины.

Само семейство корреспонденты Лайфа дома не застали. Местные жители рассказали, что видели, что все с сумками и старшим ребёнком выходили из дома. Вероятно, в ожидании результатов расследования они повезли дочь к своим родителям в соседнюю деревню.

Соседи также рассказали, что в семье часто бывали скандалы и драки. Кроме того, они опровергли показания главы семейства о том, что он не знал о беременности супруги. По словам жителей, мужчина часто говорил жене избавиться от ребёнка, обвиняя в измене. Некоторые даже предполагают, что супруг является соучастником жуткого убийства.

"Не знаю, нам всем кажется, что он знал. Как это не заметить... Нас всех это в шок ввело, не просто потрясение, это просто не высказать словами. Это же, наверное, заранее запланировано всё было, раз и для розжига всё подготовлено, не спонтанно же. Люди в роддом, в больницу собираются — забывают какие-то вещи, а здесь всё подготовлено, значит, это всё спланировано было", — отметила соседка Ольга.