НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Барнауле мама сожгла новорождённого, объяснив это тем, что у неё случился выкидыш

В рамках следствия предстоит выяснить, действительно ли младенец родился мёртвым или женщина говорит неправду.

14 июля, 14:14

Фото © Telegram / 112

12 июля прохожий, гулявший с собакой, сделал жуткую находку. В кустах за детским садом он увидел сгоревшие останки новорождённого малыша и окровавленные полотенца. Страшную новость в том числе сообщили в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Останки были обнаружены в кустах за детским садом № 162, возле бетонного забора. Человек, гуляющий с собакой, наткнулся на недогоревшую пяточку младенца и позвонил в полицию

Из поста сообщества "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте"

Фото © Telegram / 112

Фото © Telegram / 112

Правоохранители стали опрашивать местных жителей насчёт беременных и в итоге задержали 29-летнюю Анастасию. Сначала женщина заявила, что ничего не знает, а её супруг сказал, что не замечал, чтобы возлюбленная была беременна, пишет kp.ru. Однако потом задержанная рассказала, что у неё якобы случился выкидыш, поэтому она положила тельце в сумку, взяла бутылку водки и жидкость для розжига и сожгла младенца за детским садом.

При этом соседи не верят словам про выкидыш и предполагают, что Анастасия была уже где-то на восьмом месяце. Они отмечают, что пара постоянно выпивала и жила неблагополучно. Теперь экспертиза попытается установить, родился ли младенец живым, если это подтвердится, горе-мать ждёт тюрьма. Однако узнать правду будет не так просто, так как от тела ребёнка почти ничего не осталось.

"Изменила мне с другом": Под Череповцом парень из ревности убил 20-летнюю возлюбленную, вонзив ей нож в сердце

"Изменила мне с другом": Под Череповцом парень из ревности убил 20-летнюю возлюбленную, вонзив ей нож в сердце

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В велосипедистов ударила молния, когда они делали селфи, и вот как выглядит этот страшный кадр

сегодня в 13:12

В Забайкалье многодетная мать бросила мёртвую трёхмесячную дочь в квартире и ушла в запой на несколько дней

1 июля, 13:04

"Изменила мне с другом": Под Череповцом парень из ревности убил 20-летнюю возлюбленную, вонзив ей нож в сердце

сегодня в 11:45

В Шереметьево 23 июля возобновит работу терминал С

сегодня в 14:23

Британского легкоатлета поймали на кокаине за девять дней до старта Олимпиады

сегодня в 14:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1