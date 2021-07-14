В Барнауле мама сожгла новорождённого, объяснив это тем, что у неё случился выкидыш
В рамках следствия предстоит выяснить, действительно ли младенец родился мёртвым или женщина говорит неправду.
12 июля прохожий, гулявший с собакой, сделал жуткую находку. В кустах за детским садом он увидел сгоревшие останки новорождённого малыша и окровавленные полотенца. Страшную новость в том числе сообщили в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
Останки были обнаружены в кустах за детским садом № 162, возле бетонного забора. Человек, гуляющий с собакой, наткнулся на недогоревшую пяточку младенца и позвонил в полицию
Правоохранители стали опрашивать местных жителей насчёт беременных и в итоге задержали 29-летнюю Анастасию. Сначала женщина заявила, что ничего не знает, а её супруг сказал, что не замечал, чтобы возлюбленная была беременна, пишет kp.ru. Однако потом задержанная рассказала, что у неё якобы случился выкидыш, поэтому она положила тельце в сумку, взяла бутылку водки и жидкость для розжига и сожгла младенца за детским садом.
При этом соседи не верят словам про выкидыш и предполагают, что Анастасия была уже где-то на восьмом месяце. Они отмечают, что пара постоянно выпивала и жила неблагополучно. Теперь экспертиза попытается установить, родился ли младенец живым, если это подтвердится, горе-мать ждёт тюрьма. Однако узнать правду будет не так просто, так как от тела ребёнка почти ничего не осталось.
Комментариев: 0