В особняке Версаче накануне годовщины убийства модельера обнаружили два трупа
Тела мужчин нашли горничные отеля, которым теперь является дом кутюрье. Они и позвонили в полицию, начато расследование.
Фото © Twitter / TMZ
Трупы двух мужчин обнаружили в особняке Версаче в Майами. Это произошло накануне годовщины убийства знаменитого модельера в его доме, который теперь функционирует как популярная гостиница.
По сведениям портала TMZ, полиция Майами-Бич сообщила, что в среду днём им позвонили из особняка Версаче: горничные сообщили правоохранителям, что обнаружили два трупа в одном из номеров. На место сразу же приехали полицейские, начато расследование. Пока не ясно, имеют ли эти два убийства какую-либо связь с годовщиной смерти самого Джанни Версаче.
Напомним, 50-летний Версаче был убит выстрелом в затылок на пороге своего особняка 15 июля 1997 года. Единственный подозреваемый в этом преступлении, 27-летний Эндрю Кунэнэн, покончил жизнь самоубийством неделю спустя в разгар операции по его поимке. Следствию так и не удалось установить мотивы преступления. А особняк Джанни Версаче в Майами выставили на аукцион. По мотивам преступления был снят сериал, имевший большую популярность, однако родственники модельера остались не в восторге от картины.
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