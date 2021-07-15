В особняке Версаче накануне годовщины убийства модельера обнаружили два трупа

Трупы двух мужчин обнаружили в особняке Версаче в Майами. Это произошло накануне годовщины убийства знаменитого модельера в его доме, который теперь функционирует как популярная гостиница.

По сведениям портала TMZ, полиция Майами-Бич сообщила, что в среду днём ​​им позвонили из особняка Версаче: горничные сообщили правоохранителям, что обнаружили два трупа в одном из номеров. На место сразу же приехали полицейские, начато расследование. Пока не ясно, имеют ли эти два убийства какую-либо связь с годовщиной смерти самого Джанни Версаче.