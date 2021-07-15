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В особняке Версаче накануне годовщины убийства модельера обнаружили два трупа

Тела мужчин нашли горничные отеля, которым теперь является дом кутюрье. Они и позвонили в полицию, начато расследование.

14 июля, 23:11
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TMZ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E859939405666164736%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://life.ru/p/1004936" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TMZ</a></p>

Фото © Twitter / TMZ

Трупы двух мужчин обнаружили в особняке Версаче в Майами. Это произошло накануне годовщины убийства знаменитого модельера в его доме, который теперь функционирует как популярная гостиница.

По сведениям портала TMZ, полиция Майами-Бич сообщила, что в среду днём ​​им позвонили из особняка Версаче: горничные сообщили правоохранителям, что обнаружили два трупа в одном из номеров. На место сразу же приехали полицейские, начато расследование. Пока не ясно, имеют ли эти два убийства какую-либо связь с годовщиной смерти самого Джанни Версаче.

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Напомним, 50-летний Версаче был убит выстрелом в затылок на пороге своего особняка 15 июля 1997 года. Единственный подозреваемый в этом преступлении, 27-летний Эндрю Кунэнэн, покончил жизнь самоубийством неделю спустя в разгар операции по его поимке. Следствию так и не удалось установить мотивы преступления. А особняк Джанни Версаче в Майами выставили на аукцион. По мотивам преступления был снят сериал, имевший большую популярность, однако родственники модельера остались не в восторге от картины.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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