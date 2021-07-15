На трассах Кубани из-за жары ограничили проезд грузовиков

Власти Краснодарского края ввели ограничения на движение грузового транспорта на трассах, ведущих к Черноморскому побережью, из-за чрезмерной нагрузки летом и износа дорожного покрытия в жару. Так, на трассе М-4 "Дон" на участке от Горячего Ключа до транспортной развязки в районе посёлка Джубга в Туапсинском районе они будут действовать в дневное время суток с пятницы по воскресенье с 15 июля в течение двух месяцев, а на остальных — до 31 августа.

"На трассе М-4 "Дон" введены ограничения в движении грузового транспорта в дневное время в дни максимальной загрузки и в выходные дни", — сообщили ТАСС в краевом Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения на участке от Горячего Ключа до Джубги распространяются на грузовые автомобили с разрешённой максимальной массой более 15 тонн, движение такого транспорта на данном участке будет ограничено с пятницы по воскресенье с 08:00 мск до 21:00 мск. По данным ГК "Автодор", такая мера позволит выровнять скоростной режим движения, что важно для высокого курортного сезона, и минимизировать число обгонов, которые могут приводить к лобовым столкновениям.

В Минтрансе региона добавили, что также ввели временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения из-за угрозы повреждения дорожного покрытия в связи с жарой. Ограничения будут действовать до 31 августа в дневное время суток: с 10:00 мск до 22:00 мск при значениях температуры воздуха свыше 32 градусов.