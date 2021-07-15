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На трассах Кубани из-за жары ограничили проезд грузовиков

По мнению властей края, такая мера позволит избежать ДТП: в курортный сезон большое количество людей едет к Черноморскому побережью на машинах, не исключены обгоны и лобовые столкновения.

14 июля, 23:22
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/lavulv/48273287392/in/photolist-2gxKdwu-xCZ3Dn-F3xqsC-nnhfsa-cze2qG-QJGoo-2Emhzx-ZkFyGk-A6WeUc-QCmfMZ-EmV7ix-AXdbT2-24P32M6-WTbuuc-B4b1zU-2gu7qKt-7NTj5M-KfxmKQ-dRX64U-24P32Ci-dRRuw8-REcoue-ZgMHCs-2e2GRXB-2e2GRZv-2aXqAwb-ecMigo-yXCTmQ-nE3sBV-yN8gnq-24P32Ex-2fkX1am-24P32Rz-z2Kj9N-DyLvWj-24P32wM-9dBxfX-NnDSaA-eaZxbA-ecAXJW-z2gwnf-7bQBP1-L6U9tG-ecHgEe-5NtGs7-z3sv4i-BQdR1u-6to2BW-yKPQHy-yXARxy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lav Ulv</a></p>

Фото © flickr / Lav Ulv

Власти Краснодарского края ввели ограничения на движение грузового транспорта на трассах, ведущих к Черноморскому побережью, из-за чрезмерной нагрузки летом и износа дорожного покрытия в жару. Так, на трассе М-4 "Дон" на участке от Горячего Ключа до транспортной развязки в районе посёлка Джубга в Туапсинском районе они будут действовать в дневное время суток с пятницы по воскресенье с 15 июля в течение двух месяцев, а на остальных — до 31 августа.

"На трассе М-4 "Дон" введены ограничения в движении грузового транспорта в дневное время в дни максимальной загрузки и в выходные дни", — сообщили ТАСС в краевом Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

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Ограничения на участке от Горячего Ключа до Джубги распространяются на грузовые автомобили с разрешённой максимальной массой более 15 тонн, движение такого транспорта на данном участке будет ограничено с пятницы по воскресенье с 08:00 мск до 21:00 мск. По данным ГК "Автодор", такая мера позволит выровнять скоростной режим движения, что важно для высокого курортного сезона, и минимизировать число обгонов, которые могут приводить к лобовым столкновениям.

В Минтрансе региона добавили, что также ввели временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения из-за угрозы повреждения дорожного покрытия в связи с жарой. Ограничения будут действовать до 31 августа в дневное время суток: с 10:00 мск до 22:00 мск при значениях температуры воздуха свыше 32 градусов.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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