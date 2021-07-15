Virgin Galactic разыгрывает два билета на рейс в космос

Два билета на коммерческий рейс в космос, запланированный на начало 2022 года, разыгрывает компания Virgin Galactic, которая успешно осуществила испытательный суборбитальный полёт с четырьмя членами экипажа во главе с миллиардером Ричардом Брэнсоном.

"Победитель получит два места, одно для победителя и одно для гостя, которого выберет победитель", — говорится в заявлении на сайте платформы для сбора средств Omaze, которая проводит розыгрыш совместно с Virgin Galactic.

Заявки на участие принимаются до 1 сентября, а победитель будет объявлен 29 сентября. Отмечается, что само участие в розыгрыше бесплатно, однако если есть желание повысить свои шансы на успех, то можно заплатить. Так, к примеру, чтобы участник был отмечен две тысячи раз в списке претендентов, ему придётся внести 100 долларов. Всего имя одного человека может быть внесено в списки до шести тысяч раз. Полученные средства будут пожертвованы некоммерческой организации Space For Humanity, которая занимается "расширением доступа к космосу".

Также кроме самого полёта победителя ожидает экскурсия по космопорту America в сопровождении владельца Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Предполагается, что выигравшему также будет выплачена сумма, приблизительно равная 127,5 тысячи долларов.

Напомним, 11 июля миллиардер Брэнсон успешно слетал на орбиту на своём ракетоплане. После возвращения на Землю предприниматель был в приподнятом настроении и аплодировал успеху своей команды. Старт корабля Брэнсона задержался на полтора часа из-за погодных условий, в воздух он поднялся в 17:40 по московскому времени. После отделения от самолёта-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту более 80 километров, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. Таким образом, 71-летний основатель Virgin Galactic продемонстрировал всему миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту. Комментируя свой полёт на орбиту, миллиардер заявил, что ничто не могло подготовить его к видам Земли из космоса.