В Раде раскрыли главный обман Киева по "Северному потоку – 2"

Украинские власти вводят в заблуждение народ своими заявлениями о том, что российский газопровод "Северный поток – 2" можно блокировать после его запуска. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Что бы нам ни говорили, всё это новости для внутреннего пользования. Сегодня я уже прочитал заявление Витренко (главы "Нафтогаза". — Прим. Лайфа) о том, что магистраль может быть остановлена уже даже после того, как она будет введена в эксплуатацию. Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо "потоков", которые уже были построены", — заметил политик в эфире телеканала "Наш".

Дубинский уверен, что Украина не в силах каким-либо образом влиять на коммерческие проекты, которые строятся не на её территории. При этом он подчеркнул, что сообщения об остановке работы "Северного потока – 2" после ввода его в эксплуатацию являются лишь красивыми новостями для внутреннего потребителя.

Депутат отметил, что это не первый обман украинцев: заявления чиновников о том, что Украина не закупает российский газ, также являются ложью. Согласно его признанию, на самом деле киевские власти покупают его и просто оформляют как венгерский, чтобы потом рассказывать об "уходе от газовой зависимости от Москвы" и воровать деньги.

Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден намерен обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель "Северный поток – 2" на встрече в Вашингтоне. Политики проведут переговоры 15 июля. В Белом доме отметили, что американский глава всё ещё считает газопровод "плохой сделкой".