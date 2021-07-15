Бритни Спирс разрешили самостоятельно нанять адвоката по делу об опеке
Представлять интересы звезды будет юрист Мэттью Розенгарт, который ранее защищал других американских знаменитостей в суде.
Фото © Instagram / britneyspears
В Лос-Анджелесе суд дал разрешение певице Бритни Спирс самостоятельно выбрать адвоката в рамках разбирательства относительно опекунства отца над ней. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что представлять интересы исполнительницы будет Мэттью Розенгарт. Он известен как звёздный адвокат, ранее неоднократно был защитником многих американских знаменитостей в суде. Ожидается, что Розенгарт будет добиваться полного прекращения опеки над Спирс.
"Верните этой женщине её жизнь": Мадонна вступилась за Бритни Спирс и пообещала освободить её от опеки отца
Ранее Бритни попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, которые творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла родить детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь.
Комментариев: 0