Бритни Спирс разрешили самостоятельно нанять адвоката по делу об опеке

Отмечается, что представлять интересы исполнительницы будет Мэттью Розенгарт. Он известен как звёздный адвокат, ранее неоднократно был защитником многих американских знаменитостей в суде. Ожидается, что Розенгарт будет добиваться полного прекращения опеки над Спирс.

Ранее Бритни попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, которые творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла родить детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь.