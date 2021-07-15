Финансист рассказал как копить деньги, чтобы хватало на всё

Чтобы не терять десятки тысяч рублей ежегодно, нужно в первую очередь проанализировать все свои расходы и начать сокращение бюджета там, где возможно. Такую рекомендацию россиянам дал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Так, например, высвободить изрядную сумму поможет замена покупного кофе на заранее приготовленный домашний.

"Стоит разобраться и с кредитными картами и кредитами — по большому счёту, в их использовании нет ничего плохого, но пользоваться ими нужно с умом, то есть так, чтобы или совсем не платить проценты и получать бонусы или кешбэк за использование, либо чтобы переплата была максимально скромной", — рассказал Кричевский агентству "Прайм".

Сэкономив можно начать формировать подушку безопасности на "чёрный день". Самый оптимальный вариант размера таких накоплений соответствует заработку за период от 3 месяцев до года либо расходной части бюджета, утверждает эксперт. Кричевский рекомендует держать сбережения в разных валютах — и для диверсификации, и для защиты от инфляции с девальвацией. Накопив определённую сумму стоит приступать к созданию инвестпортфеля, советует финансист. Он отмечает, что в любом случае, каждый из этих шагов — это формирование финансовой дисциплины. А она нарабатывается со временем.